“Cari meteorologi, datevi una calmata”: il monito che scuote la comunicazione del clima. Quando l’allarme costante diventa controproducente

Negli ultimi giorni, mentre si moltiplicano i titoli allarmistici su ondate di caldo “storiche” o “inferni africani” in arrivo sull’Italia, una voce fuori dal coro ha fatto riflettere. È quella di Antonio Pascale, scrittore, agronomo e osservatore lucido della realtà, che in un articolo pubblicato su Il Foglio ha lanciato un appello secco ma necessario: “Cari meteorologi, datevi una calmata”.

Un invito provocatorio? Forse. Ma anche un’occasione per fermarsi un momento a riflettere su come oggi si comunica il meteo. E su quanto la corsa al titolo più vistoso rischi di farci perdere il vero obiettivo: aiutare le persone a capire, non solo a reagire.

La meteorologia non è uno spettacolo

Oggi parlare di meteo significa, sempre più spesso, fare show. Ogni estate sembra la “più calda di sempre”, ogni anticiclone riceve un nome mitologico (da Caronte a Lucifero, passando per Minosse e Pluto), ogni immagine è una mappa infuocata con l’Italia color rosso sangue. Ma questa strategia comunicativa, pur efficace sul piano dell’attenzione, ha effetti collaterali pesanti.

Lo dice bene Pascale: il rischio è l’assuefazione. Se ogni settimana c’è un’“emergenza”, se ogni mese è “il più caldo di sempre”, allora tutto perde valore. Il pubblico si abitua, smette di ascoltare, o peggio ancora inizia a dubitare. Così si alimenta il terreno fertile per il negazionismo climatico, quella posizione comoda e pericolosa di chi banalizza tutto perché “tanto ogni estate è la solita storia”.

Perché succede?

Dietro questa deriva spettacolarizzata ci sono motivazioni concrete. Primo fra tutti, la concorrenza mediatica: in un’epoca dominata da feed veloci e attenzione limitata, la comunicazione ha bisogno di colpire subito. Il secondo motivo è una diffusa mancanza di cultura scientifica: si preferisce semplificare, anche a scapito della precisione. Infine, c’è l’effetto percezione: un nome forte o un’immagine d’impatto rimangono impressi, una spiegazione tecnica molto meno.

Dalla banalizzazione al danno

Parlare genericamente di “anticiclone africano” ogni volta che fa caldo è un esempio perfetto di semplificazione fuorviante. L’Africa è un continente vastissimo, con una pluralità di climi. Le masse d’aria calda che raggiungono l’Italia hanno origini, traiettorie e caratteristiche molto diverse, e raccontarle richiede competenze e attenzione al dettaglio.

Spesso poi si citano dati senza contesto: temperature rilevate da termometri stradali, picchi isolati spacciati per medie. Ma la scienza del clima vive di analisi, non di eccezioni. La tendenza a gonfiare i fenomeni può quindi portare a un effetto opposto: quello di screditare la meteorologia stessa come disciplina, allontanandola dal suo ruolo fondamentale nella prevenzione e nella gestione del rischio.

Comunicare meglio: quattro strade possibili

Come si può allora tornare a una comunicazione meteo più utile, credibile ed efficace? Pascale, e con lui tanti esperti del settore, propongono alcune soluzioni concrete:

Spiegare la complessità: invece di usare sempre la stessa etichetta, raccontare l’origine delle masse d’aria, i meccanismi atmosferici e le dinamiche in gioco. Dare contesto ai dati: distinguere tra picchi momentanei e medie climatologiche, spiegare le differenze tra centro città e periferia, tra pianura e collina. Ridurre l’allarmismo, aumentare l’educazione: passare dall’urgenza costante alla consapevolezza quotidiana, dando strumenti interpretativi al pubblico. Promuovere soluzioni: parlare meno di grafiche infernali e più di resilienza urbana, isole verdi, progetti di ombreggiamento, adattamento climatico.

Meteo e responsabilità: un equilibrio da ritrovare

La meteorologia è una scienza. Ma anche la sua comunicazione può e deve essere scientifica, cioè basata su dati, metodo e precisione. Non servono superlativi o nomi altisonanti per raccontare un’ondata di caldo. Serve invece rigore, chiarezza e trasparenza.

Se davvero vogliamo combattere il cambiamento climatico, se vogliamo che le persone si informino, si preparino e agiscano, dobbiamo riconquistare fiducia. E questo significa, anche e soprattutto, cambiare il modo in cui parliamo di meteo.

Non servono eroi mitologici per capire il clima. Serve solo rispetto per la complessità, e la voglia di raccontarla bene.