Il nuovo carro armato Lynx KF-41 della Difesa debutta alla parata del 2 Giugno

Nella tradizionale parata per il 2 giugno, che si è svolta oggi in Via dei Fori Imperiali a Roma per la Festa della Repubblica, ha fatto il suo debutto per la prima volta alla sfilata il nuovo carro armato Lynx KF-41 della Difesa. Fa parte di una nuova generazione dei veicoli da combattimento della fanteria italiana capace di cambiare forma e funzione – sedici le configurazioni del carro armato – in base alla missione, al contesto e alla minaccia. Realizzato nell’ambito della joint venture tra Rheinmetall e Leonardo, può diventare trasporto truppe, ambulanza corazzata, centro comando mobile o piattaforma anticarro. Si tratta di un veicolo blindato cingolato di nuova generazione, destinato a sostituire i mezzi corazzati obsoleti come i Dardo e gli Ariete, e sarà il protagonista del programma A2CS (Army Armoured Combat System), che prevede oltre un migliaio di esemplari in diverse varianti, in grado di rispondere alle più ampie e diverse esigenze dell’Esercito.

L’idea alla base del programma AICS è quella di dotare le forze terrestri italiane di un veicolo che possa essere modulare e che risponda ad esigenze tecnologiche scalabili. Questo programma prevede la produzione di 132 carri, armati con un cannone da 120 mm e sistema di controllo del fuoco sviluppato da Leonardo. A questi si aggiungeranno 140 carri speciali nelle tre configurazioni diverse da quella “combat”, previste per le esigenze logistico-tattiche delle truppe: gettaponte, genio e recupero.