Cercatore di funghi disperso in Alta Valsassina, ritrovato morto: è il secondo caso in due settimane

Un cercatore di funghi, Sergio Radaelli, 55 anni, residente ad Arosio, in provincia di Como, è stato trovato senza vita oggi nel tardo pomeriggio a Crandola (Lecco) in Alta Valsassina. In base a quanto si è potuto finora apprendere la dinamica è del tutto simile alla tragedia costata la vita solo due settimane fa a un altro uomo avventuratosi sempre alla ricerca di funghi. Radaelli oggi si è recato in alta Valsassina con la moglie per cercare funghi. I due si sono divisi e l’uomo poi non si è presentato al punto stabilito per ritrovo. Sono subito scattate le ricerche a opera dei Vigili del fuoco e dei volontari del Soccorso alpino. L’uomo è stato localizzato intorno nel tardo pomeriggio, senza vita. Due settimane fa, sempre nei boschi di Crandola, era morto in circostanze analoghe Marco Panzeri, di 33 anni, di Valgreghentino.