Il cerume come indicatore per la diagnosi precoce del Parkinson

Un gruppo di ricercatori cinesi ha sviluppato un sistema innovativo per diagnosticare precocemente la malattia di Parkinson (MP) analizzando l’odore del cerume. Questo approccio, economico e non invasivo, si basa sull’identificazione di composti organici volatili (VOC) alterati nel cerume dei pazienti affetti da Parkinson. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Analytical Chemistry.

Attualmente, la diagnosi della MP si basa su test clinici e imaging neurale, spesso soggettivi e costosi. Il team guidato da Hao Dong e Danhua Zhu ha quindi cercato un’alternativa più affidabile, puntando sul cerume, ricco di sebo ma protetto da contaminazioni ambientali. Analizzando i campioni di 209 soggetti (108 con diagnosi di MP) tramite gascromatografia e spettrometria di massa, sono stati individuati quattro VOC chiave: etilbenzene, 4-etiltoluene, pentanale e 2-pentadecil-1,3-diossolano.

Questi composti sono stati usati per addestrare un sistema olfattivo basato su intelligenza artificiale (AIO), che ha raggiunto una precisione diagnostica del 94%. I ricercatori vedono in questo metodo un potenziale strumento di screening di prima linea, in grado di favorire un intervento medico tempestivo e migliorare la qualità della vita dei pazienti.