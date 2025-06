Clima, allerta in Asia meridionale: temperature e piogge oltre la norma aumentano il rischio di catastrofe durante i monsoni

MeteoWeb

L’Asia meridionale dovrà affrontare un aumento del rischio di catastrofi durante la stagione dei monsoni, con temperature e precipitazioni che dovrebbero superare i livelli normali. Le temperature dovrebbero essere fino a 2°C superiori alla media in tutta la regione e le previsioni di pioggia superiori alla media, secondo le prospettive monsoniche pubblicate dal Centro internazionale per lo sviluppo integrato delle montagne (ICIMOD), con sede a Kathmandu.

“L’aumento delle temperature e delle precipitazioni estreme aumenta il rischio di catastrofi causate dall’acqua, come inondazioni, frane e colate detritiche, e ha ripercussioni a più lungo termine sui ghiacciai, sulle riserve di neve e sul permafrost”, ha spiegato in un comunicato Arun Bhakta Shrestha, consulente senior dell’ICIMOD.

Il monsone da giugno a settembre, che porta in Asia meridionale dal 70% all’80% delle precipitazioni annuali, è vitale per l’agricoltura e la sicurezza alimentare di una regione che conta circa due miliardi di abitanti. Tuttavia, durante il monsone, in Asia meridionale sono frequenti le inondazioni e le frane mortali legate alle piogge. Gli esperti affermano che il cambiamento climatico ne aumenta la frequenza e la gravità.

“Quello che abbiamo visto nel corso degli anni sono catastrofi a cascata in cui, ad esempio, forti piogge possono provocare frane e le frane possono bloccare i fiumi”, ha spiegato all’AFP Saswata Sanyal, responsabile della riduzione del rischio di catastrofi presso l’ICIMOD.

Il monsone dello scorso anno ha causato la morte di centinaia di persone, di cui oltre 300 in Nepal. L’Organizzazione meteorologica mondiale ha dichiarato lo scorso anno che le inondazioni e le siccità sempre più intense sono un “segnale di allarme” di ciò che ci aspetta, poiché il cambiamento climatico rende il ciclo dell’acqua del pianeta sempre più imprevedibile.