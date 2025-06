Clima, l’Arabia Saudita si prepara al pellegrinaggio Hajj sotto un forte caldo

MeteoWeb

Anche quest’anno, l’Hajj, il grande pellegrinaggio musulmano, si terrà in condizioni di forte caldo in Arabia Saudita. A Mina, una tendopoli temporanea vicino alla Mecca, le équipe di un ospedale saudita sono pronte a curare un’ondata di pellegrini che accuserà malori a causa del caldo eccessivo. Basti pensare che nel 2024, il termometro ha raggiunto i +51,8°C e più di 1.300 pellegrini sono morti, secondo le autorità. Questa settimana, le previsioni meteo non prevedono picchi simili, ma si prevede comunque che le temperature supereranno i +40°C.

Il Mina Emergency Hospital è una delle 15 strutture sanitarie operative solo per poche settimane all’anno, quando più di un milione di fedeli provenienti da tutto il mondo convergono alla Mecca. Ieri, il Ministero della Salute ha annunciato di aver già curato 44 casi di colpo di calore, nonostante oltre 1,4 milioni di fedeli siano già arrivati ​​nel regno per l’Hajj, che inizia ufficialmente mercoledì. Sebbene i pazienti ricoverati presso l’Ospedale Mina siano ancora rari, il Paese si è comunque preparato allo “scenario peggiore”, ha sottolineato Abdullah Asiri, Vice Ministro della Salute, dall’ospedale. “L’attenzione si concentra sui disturbi legati al calore perché l’Hajj coincide con temperature estreme“, ha dichiarato.

La Grande Moschea, che ospita la Kaaba, la struttura nera verso cui i musulmani si rivolgono per pregare, è raffreddata da uno dei sistemi di condizionamento più potenti al mondo, secondo la televisione di stato Saudita, mentre enormi ventilatori e sistemi di raffreddamento a pavimento contribuiscono a mantenere fresco l’interno. Ma all’esterno, proteggersi dagli effetti del caldo può essere difficile. Travolti dal fervore religioso, molti pellegrini si espongono inutilmente a condizioni estreme, spiega Asiri.

Mobilitato più personale medico e amministrativo

Un totale di 50.000 membri del personale medico e amministrativo sono stati mobilitati per l’hajj, molti di più rispetto agli anni precedenti. Più di 700 posti letto ospedalieri sono pronti, dotati di ventilatori polmonari per i casi gravi. “Quest’anno la capacità ricettiva è aumentata di oltre il 60%“, afferma. L’anno scorso, il personale medico ha curato 2.764 pellegrini colpiti da colpi di calore o altre patologie legate alle alte temperature, secondo il Ministero della Salute.

Per prevenire i ricoveri ospedalieri, sono state dispiegate anche 71 unità mobili di emergenza nei luoghi sacri, per “curare i pazienti sul posto prima che le loro condizioni peggiorino”, spiega Asiri. Non vede l’ora che arrivi il secondo giorno dell’Hajj, quando i pellegrini si recheranno sul Monte Arafat, che scalano prima di recitare le preghiere fino al calar della notte. “La maggior parte dei problemi legati al caldo ad Arafat sorge perché le persone pensano di dover assolutamente stare in pieno sole”, afferma. Tuttavia, sottolinea, “non è necessario lasciare la propria tenda ad Arafat”. E “non è nemmeno obbligatorio scalare la montagna”, il che “comporta un grande rischio”.

Il Ministro dell’Hajj, Tawfiq al-Rabiah, ha dichiarato che migliaia di nebulizzatori e oltre 400 punti di distribuzione di acqua potabile sono stati installati per accogliere la folla. Le autorità hanno anche creato percorsi ombreggiati e un nuovo percorso di quattro chilometri lastricato di pietre rinfrescanti che conduce ad Arafat.