Clima, l’aumento delle temperature e gli eventi meteo estremi colpiscono duramente l’Asia: il rapporto WMO

MeteoWeb

Secondo l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), l’Asia si sta attualmente riscaldando a una velocità quasi doppia rispetto alla media globale, alimentando eventi meteorologici più estremi e causando gravi conseguenze sulle economie, gli ecosistemi e le società della regione. Il rapporto della WMO “State of the Climate in Asia 2024” afferma che il 2024 è stato l’anno più caldo o il secondo più caldo mai registrato (a seconda del set di dati), con ondate di calore diffuse e prolungate. La tendenza al riscaldamento tra il 1991 e il 2024 è stata quasi il doppio rispetto al periodo 1961-1990.

Nel 2024, le ondate di calore hanno colpito un’area record dell’oceano. Le temperature della superficie del mare sono state le più alte mai registrate, con un tasso di riscaldamento decennale della superficie marina dell’Asia quasi doppio rispetto alla media globale.

L’innalzamento del livello del mare sui lati dell’Oceano Pacifico e Indiano del continente ha superato la media globale, aumentando i rischi per le zone costiere basse.

Le ridotte nevicate invernali e il caldo estremo estivo hanno messo a dura prova i ghiacciai. Nell’Himalaya centrale e sul Tian Shan, 23 ghiacciai su 24 hanno subito perdite di massa, con conseguente aumento di rischi come esondazioni di laghi glaciali, inondazioni e frane, e rischi a lungo termine per la sicurezza idrica.

Le piogge intense hanno causato devastazione e gravi perdite di vite umane in molti Paesi della regione, mentre i cicloni tropicali hanno lasciato una scia di distruzione e la siccità ha causato gravi perdite economiche e agricole.

“Il rapporto State of the Climate in Asia evidenzia i cambiamenti nei principali indicatori climatici, come la temperatura superficiale, la massa dei ghiacciai e il livello del mare, che avranno gravi ripercussioni sulle società, le economie e gli ecosistemi della regione. Gli eventi meteorologici estremi stanno già causando un tributo inaccettabilmente alto“, ha dichiarato la Segretaria generale della WMO, Celeste Saulo. “Il lavoro dei Servizi Meteorologici e Idrologici Nazionali e dei loro partner è più importante che mai per salvare vite umane e mezzi di sussistenza“, ha aggiunto.

Il rapporto include un caso di studio dal Nepal, che mostra come sistemi di allerta precoce e azioni preventive rafforzati consentano alle comunità di prepararsi e rispondere alla variabilità e ai cambiamenti climatici, contribuendo così a proteggere vite umane e mezzi di sussistenza.

Temperature

Nel 2024, la temperatura media in Asia è stata di circa 1,04°C superiore alla media del periodo 1991-2020, classificandosi come l’anno più caldo o il secondo più caldo mai registrato, a seconda del set di dati.

L’Asia è il continente con la più grande massa continentale che si estende fino all’Artico e si sta riscaldando a una velocità più che doppia rispetto alla media globale, poiché l’aumento della temperatura sulla terraferma è maggiore di quello sull’oceano.

Molte parti della regione hanno subito eventi di caldo estremo nel 2024. Ondate di calore prolungate hanno colpito l’Asia orientale da aprile a novembre. I record di temperatura media mensile sono stati infranti uno dopo l’altro in Giappone (aprile, luglio e ottobre), nella Repubblica di Corea (aprile, giugno, agosto e settembre) e in Cina (aprile, maggio, agosto, settembre e novembre).

Ondate di calore sono state segnalate anche nel Sud-Est asiatico, in Asia centrale e in Medio Oriente. Il Myanmar ha stabilito un nuovo record nazionale di temperatura di +48,2°C.

Oceano

L’intera area oceanica della Regione II della WMO in Asia ha subito un riscaldamento della superficie oceanica negli ultimi decenni, con tassi particolarmente rapidi nel Mar Arabico settentrionale e nell’Oceano Pacifico. Le temperature medie della superficie marina sono aumentate a un tasso di 0,24°C per decennio, il doppio della media globale di 0,13°C per decennio.

Nel 2024, la maggior parte dell’area oceanica dell’Asia è stata colpita da ondate di calore marine di forte, grave o estrema intensità, la maggiore entità dall’inizio delle rilevazioni nel 1993. L’Oceano Indiano settentrionale e, nell’area oceanica adiacente al Giappone, il Mar Giallo e il Mar Cinese Orientale sono stati particolarmente colpiti.

Tra agosto e settembre 2024, quasi 15 milioni di chilometri quadrati dell’oceano della regione sono stati interessati dall’impatto: un decimo dell’intera superficie oceanica terrestre, circa le stesse dimensioni della Federazione Russa e più di 1,5 volte la superficie della Cina.

I tassi di innalzamento del livello del mare nelle aree dell’Oceano Indiano e Pacifico al confine con l’Asia sono superiori alla media globale nel periodo gennaio 1993-novembre 2024.

Criosfera

Ampie zone dell’Oceano Artico hanno subito un significativo scioglimento dei ghiacci marini, con il margine del ghiaccio che si è spostato molto verso nord entro la fine della stagione.

La regione dell’Asia di Alta Montagna (HMA), incentrata sull’altopiano tibetano, contiene il maggior volume di ghiaccio al di fuori delle regioni polari, con ghiacciai che coprono una superficie di circa 100.000km quadrati. È nota come il Terzo Polo del mondo. Negli ultimi decenni, la maggior parte dei ghiacciai in questa regione si è ritirata.

23 dei 24 ghiacciai della regione dell’Asia di Alta Montagna hanno registrato una continua perdita di massa nel periodo 2023/2024. La riduzione delle nevicate invernali e il caldo estivo estremo nell’Himalaya centrale e in gran parte del Tian Shan hanno intensificato la perdita di massa per la maggior parte dei ghiacciai.

Il ghiacciaio Urumqi n. 1, situato nel Tian Shan orientale, ha registrato il suo bilancio di massa più negativo da quando sono iniziate le misurazioni nel 1959.

Eventi estremi

Il ciclone tropicale Yagi, la tempesta più forte dell’anno, ha causato danni e vittime ingenti in Vietnam, Filippine, Laos, Thailandia, Myanmar e Cina.

Il forte scioglimento delle nevi e le precipitazioni record in Asia centrale (principalmente Kazakistan e Russia meridionale) hanno causato la peggiore inondazione degli ultimi 70 anni, costringendo all’evacuazione di 118.000 persone.

Anche l’Asia occidentale è stata colpita da forti piogge: negli Emirati Arabi Uniti sono caduti 259,5mm di pioggia in 24 ore, uno degli eventi di precipitazione più estremi da quando sono iniziate le misurazioni nel 1949.

Gravi frane si sono verificate nel Kerala settentrionale, in India, il 30 luglio a seguito di piogge estreme, con precipitazioni totali localmente superiori a 500mm nelle 48 ore precedenti l’evento. L’evento ha causato oltre 350 decessi.

A fine settembre, piogge record in Nepal hanno provocato gravi inondazioni, uccidendo almeno 246 persone. I danni hanno superato i 12,85 miliardi di rupie nepalesi (circa 94 milioni di dollari USA al tasso di cambio attuale). Un’azione preventiva coordinata ha permesso di fornire assistenza salvavita a oltre 130.000 persone, riducendo i rischi per la salute e il numero di vittime.

Al contrario, la siccità in Cina ha colpito quasi 4,8 milioni di persone, danneggiato 335.200 ettari di raccolti e causato perdite dirette stimate in 2,89 miliardi di yuan cinesi (oltre 400 milioni di dollari USA al tasso di cambio attuale).