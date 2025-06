Clima, coltivatori UCI: “rischiamo di perdere metà dei terreni oggi coltivati a grano, caffè e legumi”

MeteoWeb

“La Terra ha aumentato del 2,2% la sua capacità di riflettere la luce solare, riuscendo a compensare il 60% del riscaldamento causato dalle emissioni umane. Ma nonostante questo straordinario meccanismo naturale di difesa, rischiamo di perdere metà dei terreni oggi coltivati a grano, caffè e legumi per la nostra inettitudine e negligenza“: è quanto sottolinea Mario Serpillo, presidente dell’Unione Coltivatori Italiani, commentando 2 studi che mettono in relazione la capacità di risposta del pianeta al cambiamento climatico e i gravi rischi futuri per l’agricoltura globale. Uno studio pubblicato sulla rivista Nature e realizzato congiuntamente dall’Università Normale di Pechino e dall’Università di Firenze, analizzando vent’anni di dati satellitari (2001-2020), ha rivelato che l’albedo – cioè la capacità del suolo di riflettere la radiazione solare – è aumentato del 2,2% sulle superfici terrestri prive di neve. Un cambiamento che ha determinato una riduzione dell’energia solare assorbita dal pianeta, compensando il 60% del riscaldamento generato dalla CO₂ antropica.

“È un fenomeno che si è verificato soprattutto nelle regioni tropicali e temperate dove la vegetazione è stata preservata. Questo significa che prendersi cura del territorio, evitare la deforestazione e proteggere i suoli non è solo utile, è vitale“, ha affermato Serpillo.

Secondo la FAO, che ha aggiornato in questi giorni la propria piattaforma geospaziale ABC-Map, 5 delle principali colture mondiali – grano, caffè, fagioli, manioca e piantaggine – stanno già perdendo terreno fertile, in senso letterale. L’applicazione mostra come, in uno scenario climatico a elevate emissioni, fino al 50% dei terreni oggi considerati idonei per queste colture potrebbe diventare inadeguato entro il 2100.

“Dobbiamo agire adesso facendo scelte lungimiranti, mettendo in atto soluzioni concrete e coraggiose“, ha concluso Serpillo, nel chiedere un vero Piano nazionale per l’adattamento agricolo, basato su dati scientifici, strumenti geospaziali e modelli predittivi capaci di orientare oggi le scelte colturali di domani.