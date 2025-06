Clima, la Commissione Ue valuta il ritiro della direttiva Green Claims

MeteoWeb

La Commissione europea “intende ritirare la proposta di direttiva sulle dichiarazioni ambientali” o ‘Green Claims‘. Lo ha confermato un portavoce della Commissione Ue durante il briefing con la stampa, rispondendo a una domanda sulle critiche sollevate dal Partito Popolare Europeo (Ppe) e dal gruppo Ecr sulla normativa. Si tratta della direttiva che punta a contrastare il greenwashing e per una maggiore trasparenza nelle comunicazioni ambientali delle aziende. “Vedremo come procedere e vi invito a pazientare e a seguire gli sviluppi della situazione”, ha aggiunto il portavoce.

In seguito, due funzionari dell’Ue hanno chiarito che la Commissione europea sta “valutando” l’idea di ritirare la direttiva Green Claims in quanto teme che l’accordo finale tra Parlamento e Consiglio Ue possa “snaturare” gli obiettivi della proposta. La Commissione europea non avrebbe ancora preso una decisione definitiva, per la quale serve una deliberazione interna del collegio. “Ritirare una proposta non è una cosa che facciamo tutti i giorni. Non è una decisione che prendiamo alla leggera e non è nemmeno qualcosa che faremmo senza consultare i co-legislatori”, hanno assicurato.

Tra le preoccupazioni di Palazzo Berlaymont nell’avanzare dei negoziati, in particolare, il rischio di caricare eccessivamente le piccole imprese con oneri amministrativi, scoraggiandole quindi a investire in mercati verdi. L’intenzione di Palazzo Berlaymont è quindi quella di “informare i co-legislatori” nelle prossime ore, lanciando loro un “avvertimento che potremmo effettivamente prevedere di ritirare la proposta se fosse distorta”.

Lunedì 23 giugno dovrebbe tenersi l’ultimo trilogo in programma ma spetterà ai co-legislatori decidere se incontrarsi ugualmente. “Qualsiasi ritiro effettivo è un secondo passo, che avverrebbe solo in una fase successiva“, hanno chiarito.