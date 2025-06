Clima, crolla la popolazione di pinguini imperatore in Antartide: lo studio

MeteoWeb

Le popolazioni di pinguini imperatore in Antartide stanno diminuendo “molto più velocemente del previsto“, a causa del riscaldamento globale, che li sta privando di sufficiente ghiaccio marino. Secondo lo studio del British Antarctic Survey pubblicato sulla rivista Nature Communications: Earth & Environment, il numero di individui è diminuito in media del 22% in 15 anni in sedici colonie, che rappresentano un terzo della popolazione della specie di pinguino più grande del mondo, studiata via satellite e localizzata nella Penisola Antartica, nel Mare di Weddell e nel Mare di Bellingshausen.