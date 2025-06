Clima, doppio record per il Regno Unito: la primavera 2025 è la più calda e soleggiata mai registrata

MeteoWeb

La primavera 2025 ha battuto ogni record climatico storico nel Regno Unito, segnando una stagione senza precedenti di calore e sole in tutto il Paese, secondo le statistiche provvisorie del Met Office, il servizio meteorologico nazionale. Il Regno Unito, e tutte e quattro le nazioni, hanno registrato la loro primavera più calda per temperatura media dall’inizio della serie nel 1884, superando il precedente record del 2024. Questa stagione ha anche messo in ombra le altre, conquistando il titolo di primavera più soleggiata mai registrata per Regno Unito, Irlanda del Nord, Scozia e Galles, con l’Inghilterra che ha registrato la sua seconda primavera più soleggiata da quando sono iniziate le registrazioni del soleggiamento nel 1910.

Per contestualizzare, la primavera 2025 è ora la quarta stagione più soleggiata in assoluto per il Regno Unito, con solo tre estati più soleggiate dal 1910.

La straordinaria stagione si è susseguita mese dopo mese, iniziando con un marzo soleggiato da record che ha dato il tono, con temperature superiori alla media e precipitazioni significativamente ridotte. Aprile 2025 ha continuato la tendenza, confermandosi l’aprile più soleggiato mai registrato nel Regno Unito, mantenendo un andamento caldo e secco. Maggio ha concluso la stagione come il secondo maggio più soleggiato mai registrato nel Regno Unito, con temperature nuovamente superiori alla media.

Temperature da record

La temperatura media di questa primavera, pari a +9,5°C, ha superato la media climatologica a lungo termine di 1,4°C, rendendola la primavera più calda dall’inizio della serie nel 1884. È importante notare che otto delle dieci primavere più calde del Regno Unito si sono verificate a partire dal 2000 e le tre primavere più calde si sono verificate tutte dal 2017, a dimostrazione del cambiamento climatico, sottolinea il Met Office.

Tutte e quattro le nazioni hanno anche registrato la temperatura media primaverile più alta, con l’Irlanda del Nord e la Scozia che hanno registrato temperature particolarmente elevate, con una media di 1,6°C in più. Per l’Irlanda del Nord, ciò ha significato il superamento della precedente temperatura media primaverile più alta di lunga data, registrata nel 1893.

Anche le temperature diurne sono state particolarmente notevoli. Il Regno Unito ha superato di gran lunga il precedente record di temperatura massima diurna, registrando +14,6°C quest’anno rispetto al precedente record di +14°C stabilito nel 1893. Ora che questo record è stato superato, esiste un solo record di temperatura per il Regno Unito, per temperature minime, medie o massime, stabilito nel XIX secolo: la temperatura massima più alta di settembre, pari a +19,4°C, registrata sia nel 1895 che nel 2023.

Ondata di calore anche in mare

L’insolito caldo non si è limitato alla terraferma. Le acque intorno al Regno Unito hanno subito un’ondata di calore marina, con temperature superficiali del mare che hanno raggiunto livelli record per aprile e maggio. Alcune aree sono state fino a 4°C più calde del solito, creando condizioni senza precedenti nelle acque costiere del Paese.

Soleggiamento straordinario

Con 653,3 ore di sole, il 43% in più della media, la primavera 2025 ha superato tutte le primavere precedenti a partire dal 1910. Questa stagione eccezionale ha superato il record precedente (del 2020) di oltre 27 ore. È stata la quarta stagione più soleggiata in assoluto per il Regno Unito (e la più soleggiata dal 1995), e la stagione più soleggiata in assoluto per l’Irlanda del Nord.

Scozia, Irlanda del Nord e Galles hanno registrato le loro primavere più soleggiate prima della fine del mese, superando i record del 2020. L’Inghilterra ha registrato la sua seconda primavera più soleggiata in assoluto, con solo il 2020 più soleggiato. Ora, sette delle dieci primavere più soleggiate del Regno Unito si sono verificate dal 2000.

Precipitazioni molto scarse

Questa combinazione di caldo e sole, unita a precipitazioni molto scarse, ha creato condizioni difficili per l’agricoltura e le risorse idriche in gran parte del Regno Unito. A metà maggio, il Paese stava vivendo la sua primavera più secca degli ultimi 100 anni. Sebbene le recenti piogge abbiano leggermente attenuato le condizioni, la primavera del 2025 si classifica ancora come la sesta più secca dall’inizio di questa serie di dati nel 1836, con soli 128,2mm di pioggia, circa il 40% in meno rispetto alla media di lungo periodo, e rimane la primavera più secca degli ultimi 50 anni.

L’Inghilterra è stata particolarmente asciutta, vivendo la sua primavera più secca degli ultimi 100 anni, superata solo dal 1893. Il Galles ha vissuto la sua sesta primavera più secca, e tutte le altre nazioni sono uscite dalla top ten entro la fine del mese.

Cosa ha determinato queste condizioni meteo?

Il fattore dominante di questa insolita primavera sono stati i persistenti sistemi di alta pressione, spesso provenienti dalle Azzorre o dall’Europa continentale. Questi sistemi hanno indugiato sul Regno Unito da fine febbraio fino all’ultima settimana di maggio circa, bloccando il consueto flusso di fronti atlantici e consentendo all’alta pressione di dominare.

Emily Carlisle, scienziata del Met Office, ha dichiarato: “il clima del Regno Unito continua a cambiare. Ciò che è particolarmente degno di nota nella primavera del 2025 è la combinazione di caldo record e sole, insieme a precipitazioni molto scarse. Questa primavera mostra alcuni dei cambiamenti che stiamo osservando nei nostri pattern meteorologici, con condizioni più estreme, tra cui un clima secco e soleggiato prolungato, che diventano più frequenti. I dati mostrano chiaramente che gli ultimi decenni sono stati più caldi, più soleggiati e spesso più secchi rispetto alla media del XX secolo, sebbene la variazione naturale continuerà a giocare un ruolo nel clima del Regno Unito”.

Statistiche provvisorie di maggio 2025

Maggio sarà complessivamente ricordato come soleggiato, caldo e asciutto, con l’alta pressione dominante per gran parte del mese. Il tempo è diventato più instabile dal 23 in poi, con una pressione più bassa che si è spinta verso il Regno Unito e sistemi frontali che hanno portato la pioggia tanto necessaria in gran parte del Paese.

Abbondante sole a maggio

Ancora una volta, il sole ha brillato per gran parte di maggio, il che significa che il Regno Unito ha registrato il suo secondo mese più soleggiato, dopo il primo posto del 2020. Sia la Scozia che l’Irlanda del Nord hanno registrato il loro maggio più soleggiato, con il Galles che ha registrato il suo secondo e l’Inghilterra il suo terzo.

Temperature ben al di sopra della media

È stato anche un mese caldo, con il Regno Unito che ha avuto il quinto maggio più caldo mai registrato. L’Inghilterra ha registrato il secondo maggio più caldo, l’Irlanda del Nord il terzo, il Galles il sesto e la Scozia il settimo.

Precipitazioni inferiori alla media

Sebbene la prima metà del mese abbia registrato precipitazioni inferiori alla media, con il Regno Unito che ha registrato solo 3,3mm di pioggia entro il 17, queste sono aumentate nella seconda metà del mese, portando il Regno Unito a registrare il 72% delle precipitazioni medie di maggio. L’Inghilterra è stata la nazione più secca, con il 57%, e qui si è registrata una netta differenza tra nord e sud, con l’Inghilterra settentrionale che ha registrato il 75% e l’Inghilterra meridionale solo il 47%.