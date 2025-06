Clima, i fiumi atmosferici potrebbero raddoppiare entro il 2100 in Antartide: gli impatti attesi non sono tutti negativi. Lo studio

MeteoWeb

L’Antartide potrebbe vedere un raddoppio degli eventi meteorologici estremi, come i fiumi atmosferici, entro il 2100, con implicazioni per il futuro innalzamento del livello del mare. Uno studio, pubblicato su Nature Communications, rivela che l’aumento dei livelli di umidità atmosferica causato dai cambiamenti climatici dovrebbe aumentare drasticamente la frequenza e l’intensità dei “fiumi atmosferici” sull’Antartide, ossia lunghi e stretti pennacchi di aria calda e umida che possono percorrere migliaia di chilometri e causare intense precipitazioni.

Utilizzando un modello climatico ad alta risoluzione e scenari futuri di emissioni di gas serra, il team di ricerca internazionale ha analizzato come potrebbero cambiare i fiumi atmosferici in Antartide nei prossimi decenni.

I ricercatori prevedono che entro la fine del secolo, questi fiumi atmosferici potrebbero raddoppiare di numero e aumentare le precipitazioni dei fiumi atmosferici di 2,5 volte in uno scenario ad alte emissioni, in cui gli sforzi per ridurre le emissioni di gas serra sono limitati o nulli. Questa intensificazione aggiunge un nuovo livello di incertezza alla stabilità delle calotte glaciali antartiche e potrebbe avere un impatto significativo sull’innalzamento globale del livello del mare.

I fiumi atmosferici

I fiumi atmosferici sono come nastri trasportatori aerei di vapore acqueo, che si formano sopra gli oceani e trasportano calore e umidità verso i poli. Il loro impatto è complesso e contraddittorio; possono portare sia pioggia che neve, a seconda delle condizioni locali.

A temperature più elevate, questi sistemi possono causare precipitazioni e fusione superficiale, che possono destabilizzare le piattaforme glaciali e potenzialmente accelerare il collasso della calotta glaciale, inclusa la rapida rottura e la perdita di ampie sezioni di ghiaccio galleggiante che si staccano e si sciolgono nell’oceano. Tuttavia, quando causano nevicate, possono ricostituire il ghiaccio perso nell’oceano.

Lo studio

I ricercatori hanno scoperto che, sebbene le precipitazioni aumenteranno, l’impatto dominante dei fiumi atmosferici in questo secolo sarà quello di portare più nevicate sulla calotta glaciale, contribuendo temporaneamente a mitigare il contributo dell’Antartide all’innalzamento del livello del mare.

“Questo è il primo studio a considerare come questi eventi meteorologici estremi in Antartide potrebbero cambiare in risposta al riscaldamento globale indotto dall’uomo in questo secolo“, ha affermato Michelle Maclennan, climatologa del British Antarctic Survey. “Poiché i fiumi atmosferici portano ingenti precipitazioni in Antartide e influiscono significativamente sulla variabilità delle nevicate, comprenderne gli andamenti futuri è fondamentale per prevedere il contributo dell’Antartide all’innalzamento del livello del mare“.

Le variazioni annuali nella frequenza dei fiumi atmosferici creano già fluttuazioni significative nel contributo dell’Antartide all’innalzamento del livello del mare. Questo studio evidenzia che gli eventi meteorologici estremi in Antartide sono altamente sensibili all’aumento dell’umidità atmosferica – una conseguenza diretta del cambiamento climatico – rendendo gli eventi estremi di oggi molto più comuni in futuro.

Una dinamica importante per l’Antartide

Sebbene non siano esclusivi delle regioni polari, i fiumi atmosferici svolgono un ruolo particolarmente importante nelle dinamiche climatiche dell’Antartide. La loro influenza si estende oltre le precipitazioni immediate che apportano: possono anche innescare eventi di fusione attraverso l’intrusione di aria calda o le precipitazioni.

La calotta glaciale antartica contiene acqua a sufficienza per innalzare il livello globale del mare di quasi 60 metri, il che significa che anche piccoli cambiamenti nella dinamica del ghiaccio possono avere effetti smisurati. Mentre la maggior parte delle proiezioni sull’innalzamento del livello del mare per questo secolo oscilla tra 0,5 e 1 metro, i fiumi atmosferici rappresentano un fattore critico, ma in precedenza sottovalutato, che potrebbe alterare significativamente queste previsioni.