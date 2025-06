Clima, il confronto con il passato è impietoso: il 1976 fu un’eccezione, il 2024 è la regola: ecco perché

MeteoWeb

Ancora oggi, c’è chi cerca di sminuire il cambiamento climatico appellandosi a vecchie estati calde del passato. Tra gli esempi più citati, l’estate del 1976, considerata da molti come uno degli eventi più caldi vissuti in Europa nel secolo scorso. Ma questo confronto, se preso fuori contesto, è gravemente fuorviante.

Infatti, osservare un singolo evento isolato come l’estate del 1976 e paragonarlo ai dati attuali, in particolare all’anno 2024, significa ignorare completamente la tendenza globale ormai consolidata: il riscaldamento del pianeta non è più una previsione, è una realtà già misurabile e documentata.

1976: un’estate calda, ma in un mondo ancora “fresco”

È innegabile che l’estate del 1976 fu calda in diverse regioni europee, inclusa l’Italia. Tuttavia, su scala globale, il 1976 non fu affatto un anno eccezionalmente caldo. I dati del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) mostrano che la temperatura media globale annuale era di circa 10,9°C (51,6°F), ben al di sotto delle medie registrate negli ultimi decenni.

L’estate del ’76, insomma, fu un evento anomalo ma localizzato, che si è impresso nella memoria collettiva ma che non rifletteva il quadro climatico globale dell’epoca. A quel tempo, il riscaldamento globale era ancora in una fase iniziale e la concentrazione atmosferica di CO₂ era molto più bassa rispetto a oggi.

2024: l’anno più caldo mai registrato

Al contrario, il 2024 è stato definito unanimemente da tutte le principali agenzie climatiche mondiali – tra cui NASA, NOAA, Copernicus e Berkeley Earth – come l’anno più caldo mai misurato da quando esistono dati strumentali, cioè dal 1850.

Ecco alcuni numeri chiave:

Temperatura media globale 2024: circa 15,10°C

circa Anomalia termica: +1,55°C / +1,60°C rispetto al periodo pre-industriale (1850–1900)

+1,55°C / +1,60°C rispetto al periodo pre-industriale (1850–1900) Record assoluto: superato il picco del 2023, con 11 mesi consecutivi oltre la soglia critica di +1,5°C

superato il picco del 2023, con 11 mesi consecutivi oltre la soglia critica di +1,5°C Decennio più caldo di sempre: gli ultimi 10 anni sono i più caldi mai osservati

Questi dati non rappresentano più delle eccezioni statistiche. Sono la nuova normalità climatica. Un caldo diffuso, sistemico, persistente, alimentato dal costante aumento di gas serra nell’atmosfera e da un sistema climatico sempre più fuori equilibrio.

Un confronto ingannevole: ciò che era raro è diventato frequente

Chi cita l’estate del 1976 come “prova” che il clima non sia cambiato commette un errore metodologico e scientifico. La differenza tra i due anni, 1976 e 2024, è evidente sotto ogni aspetto:

Anno Temperatura media globale Anomalia rispetto ai livelli pre-industriali Record caldo globale? 1976 ~10,9°C ~+0,1°C No 2024 15,10°C +1,55°C / +1,60°C Sì

Nel 1976, un’estate calda era un’eccezione. Oggi, estati simili – o peggiori – sono diventate la norma, e si verificano ormai ogni anno, in aree sempre più vaste del globo. I dati lo confermano: le anomalie termiche che un tempo erano rare oggi sono la regola, e non si tratta più di eventi locali, ma di tendenze globali persistenti.

Una nuova realtà climatica, non un episodio

Le concentrazioni di anidride carbonica (CO₂) nell’atmosfera hanno raggiunto livelli mai osservati da milioni di anni, superando stabilmente i 420 ppm. Questo dato, insieme all’aumento delle temperature, modifica gli equilibri climatici su scala planetaria, portando a ondate di calore più lunghe, siccità, incendi, scioglimento dei ghiacci e fenomeni estremi.

La scienza è chiara: il riscaldamento globale è reale, misurabile e in rapido progresso. Usare esempi storici per minimizzarlo non solo è scorretto, ma anche pericoloso. Significa ignorare il peso dei dati scientifici e ritardare interventi urgenti per la mitigazione e l’adattamento.

Il 2024 è il nuovo riferimento, non il 1976

Se il 1976 rappresentava un’estate eccezionale per l’epoca, il 2024 segna un nuovo punto di riferimento climatico, con temperature globali mai registrate prima. Il confronto, quindi, non regge: non siamo più nello stesso mondo climatico.

Negare il cambiamento in atto equivale a voltare le spalle alla realtà. E oggi, più che mai, la realtà è supportata da numeri, mappe, modelli e osservazioni concrete. Guardare ai dati, non alla nostalgia, è il primo passo per affrontare consapevolmente il futuro.

Il clima è già cambiato. E i dati lo dimostrano, con chiarezza inequivocabile.