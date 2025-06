Clima, le anomalie di Maggio e della Primavera 2025 in Italia: sorprendenti novità | DATI

MeteoWeb

Niente da fare. Neanche il mese di maggio riesce a scendere sotto le medie storiche del trentennio 1991-2020, nonostante sia apparso come un mese molto fresco e piovoso in tutto il Paese. Determinanti le nette anomalie positive in Sardegna per far saltare quello che poteva essere il primo mese con anomalia termica negativa in Italia dopo due anni, dal maggio 2023. E invece rimaniamo ancora in rosso, rimaniamo ancora con il segno +. L’ufficialità arriva dai dati dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR che ha pubblicato questa mattina i dati relativi alle anomalie climatiche di Maggio 2025 in Italia.

Lo scarto con la media è stato minimo, di appena +0,30°C, il più basso scarto termico positivo degli ultimi due anni e mezzo. E il terzo mese più “fresco”, rispetto alla norma, dopo gli unici due conclusi con anomalie termiche negative di questi due anni e mezzo: Aprile e Maggio 2023. Ma in ogni caso resta l’evidenza che, in tempi di global warming, anche un mese così fresco ormai conclude l’anomalia mensile in termini positivi.

Lo scarto con la norma è stato davvero minimo, tant’è che il mese di Maggio 2025 si classifica al 31° posto tra i mesi di Maggio più caldi dal 1800, da quando cioè esistono gli archivi ufficiali. Il più caldo in assoluto rimane quello del 2003, lontanissimo ormai ben 22 anni, con uno scarto di +1,87°C.

Importanti le differenze tra aree geografiche: al Nord lo scarto è stato di +0,17°C, al Centro (determinante l’anomalia sarda) di +0,49°C, al Sud di +0,38°C. Di seguito il riepilogo di tutti i dati con le anomalie mensili nel nostro Paese degli ultimi due anni e mezzo.

Clima, le anomalie termiche mensili del 2025 in Italia

Gennaio +1,76°C

Febbraio +1,55°C

Marzo +1,42°C

Aprile +1,15°C

Maggio +0,30°C

Clima, le anomalie termiche mensili del 2024 in Italia

Gennaio +1,62°C

Febbraio +3,09°C

Marzo +1,42°C

Aprile +1,22°C

Maggio +0,52°C

Giugno +0,92°C

Luglio +2,08°C

Agosto +2,38°C

Settembre +0,44°C

Ottobre +1,57°C

Novembre +0,38°C

Dicembre +0,55°C

Clima, le anomalie termiche mensili del 2023 in Italia

Gennaio +0,96°C

Febbraio +0,57°C

Marzo +1,13°C

Aprile -0,57°C

Maggio -0,14°C

Giugno +0,63°C

Luglio +1,96°C

Agosto +0,48°C

Settembre +2,17°C

Ottobre +3,15°C

Novembre +0,96°C

Dicembre +1,87°C

Le anomalie della Primavera 2025: caldo, ma lontano dal record di 18 anni fa

Con il mese di maggio, si conclude anche la primavera 2025: è stato un trimestre caldo, ma senza record. L’anomalia complessiva in Italia è stata di +0,96°C nel trimestre marzo-aprile-maggio, classificandosi così al 3° posto. Rimane lontano il record del 2007, ben 18 anni fa, con un’anomalia stagionale di +1,22°C. Dal punto di vista geografico, al Nord l’anomalia stagionale è stata di +0,93°C (4° posto nella storia), al Centro di +1,04°C (2° posto nella storia), al Sud di +0,98°C (4° posto nella storia).