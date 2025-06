Clima, in Liguria primavera con piogge frequenti e più calda della media

MeteoWeb

La primavera 2025 in Liguria è stata caratterizzata da piogge frequenti, temperature miti e due ondate di caldo fuori stagione. Tra marzo e maggio, la regione ha vissuto una stagione dinamica e instabile. Lo riferisce una nota diffusa oggi da Arpa Liguria. I mesi di marzo e aprile sono stati segnati da maltempo diffuso, con piogge persistenti che hanno interessato ampie aree del territorio. Maggio, invece, ha visto fenomeni convettivi intensi, tipici della tarda primavera, con temporali localizzati e a tratti violenti.

Le temperature

Nel complesso, le temperature sono state più alte della media climatologica del periodo. Nei primi due mesi, masse d’aria calda e umida hanno portato valori spesso superiori alle medie stagionali. Si evidenziano anche due ondate di caldo: una tra fine aprile e inizio maggio, e l’altra alla fine del mese di maggio, con picchi che hanno superato i massimi degli ultimi vent’anni. L’anomalia termica media regionale della primavera 2025 è stata di +0,6°C rispetto al periodo 2003-2022, confermando la tendenza verso stagioni sempre più miti.

Le precipitazioni

Dal punto di vista delle precipitazioni, la primavera è stata complessivamente più piovosa della media. L’anomalia pluviometrica regionale conferma questa tendenza: la primavera 2025 è stata più piovosa della media climatica, ma senza caratteri eccezionali. Nonostante la percezione diffusa di una stagione particolarmente grigia, i dati mostrano un aumento delle piogge entro i limiti della variabilità climatica.

Per quanto riguarda i singoli mesi: marzo è stato il mese con gli accumuli maggiori, soprattutto nel Centro-Levante, con punte oltre i 400mm. Ad aprile, le piogge più intense si sono concentrate sul Ponente savonese, mentre maggio ha visto episodi più localizzati ma intensi, come il temporale del 20 maggio che ha scaricato quasi 200mm di pioggia in tre ore a Calice Ligure.

Nel bilancio stagionale, la maggior parte del territorio regionale ha registrato cumulate tra la media e il 75° percentile del periodo 2003–2022. Unica eccezione la zona E, dove si è osservato un parziale deficit.