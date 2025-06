Clima, maggio 2025 nel mondo: estremi opposti in Europa e Nord America, Medio Oriente tra i luoghi più caldi | MAPPE

MeteoWeb

Il climatologo e meteorologo Scott Duncan fa un riepilogo delle anomalie di temperatura registrate nelle varie zone del mondo a maggio 2025. Per l’Europa, segnala una “forte spaccatura”: “freddo a est, caldo a ovest: Reykjavik (Islanda) ha registrato +1,8°C rispetto alla media, con la più forte anomalia positiva in Europa. Vilnius (Lituania) ha registrato -3,1°C rispetto alla media (la più forte anomalia negativa in Europa), con Minsk (Bielorussia) a -2,9°C rispetto alla media e Varsavia (Polonia) a -2,7°C, poco distanti”.

Il Medio Oriente è stato “tra i più caldi al mondo”: “Dushanbe (Tagikistan) ha registrato +4,3°C sopra la media, Teheran (Iran) +4,1°C e Ashgabat (Turkmenistan) +2,9°C, tutte significativamente più calde rispetto alle medie di maggio”, evidenzia Duncan.

“Il Nord America ha registrato una spaccatura: forte caldo nell’ovest e in tutto il Canada, con i Paesi intorno ai Caraibi e al Golfo del Messico che hanno registrato temperature superiori alla media a maggio. Le zone centrali degli Stati Uniti fino al Midwest sono state relativamente fresche”, sottolinea il climatologo.

“L’India ha registrato un mese notevolmente più freddo: New Delhi ha registrato temperature di -1,0°C rispetto alla media del periodo 1991-2020. Nel frattempo, il caldo si è esteso a est dal Medio Oriente fino a gran parte della Cina, ma Pechino si è distinta come un’eccezione più fredda, con -1,5°C rispetto alla media”, evidenzia Duncan.

“L’Africa ha mostrato un contrasto nord-sud: l’anomalia più calda si è verificata a Juba (Sud Sudan), con +1,7°C rispetto alla media. Una delle più fredde rispetto alla norma è stata Gaborone (Botswana), con -1,9°C rispetto alla media, particolarmente significativa per le aree meridionali interne”, spiega Duncan.

“Il Sud America è stato più caldo del normale: Asunción (Paraguay) è stata la capitale più calda rispetto alla media, con +2,2°C. Il Brasile è stato uno dei posti più freddi, con -0,8°C rispetto alla media di maggio”.

“Australia e Nuova Zelanda: le zone occidentali e orientali dell’Australia sono state più calde della media, mentre le zone centrali e settentrionali sono state relativamente più fresche. Anche la Nuova Zelanda ha avuto un maggio più caldo del solito”, ha concluso Scotta Duncan.