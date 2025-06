Clima: Il Mediterraneo ci protegge dal riscaldamento globale, ma chi protegge lui?

MeteoWeb

Il mare è il primo alleato silenzioso contro la crisi climatica globale. Assorbe circa il 30% dell’anidride carbonica emessa ogni anno dall’uomo e incamera fino al 90% del calore in eccesso prodotto dal riscaldamento globale. Ma questo straordinario contributo ha un prezzo elevato. Secondo un’analisi dell’Università di Harvard, se non ci fosse stata finora questa “spugna climatica”, le temperature globali avrebbero già superato i +4°C rispetto all’epoca preindustriale, con conseguenze potenzialmente catastrofiche per la vita sulla Terra.

Il Mediterraneo, in particolare, è una sorta di “oceano in miniatura” e un laboratorio naturale per osservare da vicino gli effetti del cambiamento climatico. Ma è anche un ecosistema fragile, che inizia a mostrare segni evidenti di stress ambientale: acidificazione, riscaldamento, perdita di ossigeno, invasione di specie aliene e rischio di estinzione per molte forme di vita autoctone.

Il pH del mare cala, la vita vacilla: l’acidificazione avanza

L’aumento delle concentrazioni di CO₂ atmosferica non si ferma all’aria che respiriamo. Una parte di questa anidride carbonica si dissolve nell’acqua, trasformandosi in acido carbonico. Il risultato? Un lento ma inesorabile abbassamento del pH delle acque marine. Anche se non si tratta di acidità paragonabile a quella dell’aceto, basta una variazione di poche frazioni per mettere in crisi molte specie marine. Il Mediterraneo, per la sua natura semichiusa e la limitata capacità di ricambio idrico, è tra i mari più esposti a questo fenomeno: negli ultimi trent’anni il suo pH è diminuito di 0,02 unità, a una velocità doppia rispetto alla media degli oceani mondiali.

Le prime vittime? Molluschi, spugne, coralli, mitili. Tutti organismi che costruiscono il proprio scheletro con carbonato di calcio, un materiale che si dissolve più facilmente in acque acidificate. Se il trend non si invertirà, intere catene alimentari potrebbero crollare, minacciando anche la pesca e le attività economiche costiere.

Onde di calore marine: acque bollenti, specie invasive e zone morte

Ma il pH non è l’unico parametro in crisi. Anche le temperature superficiali del Mediterraneo stanno salendo a ritmi preoccupanti. Rispetto all’epoca preindustriale, si stima un incremento medio di +1,5°C, con punte locali che arrivano a +5°C in alcune stagioni e aree.

Questo riscaldamento ha due effetti principali. Da un lato favorisce l’arrivo di specie tropicali invasive, come il granchio blu o il pesce scorpione, che soppiantano gli organismi autoctoni alterando profondamente gli equilibri marini. Dall’altro causa una drastica riduzione dell’ossigeno disciolto, elemento vitale per la sopravvivenza dei pesci e della biodiversità. Con l’acqua più calda, l’ossigeno tende infatti a diminuire, e si formano vere e proprie “zone morte”, dove la vita fatica a esistere.

Le aree più colpite? Proprio quelle dove il fondale è più basso e la stratificazione delle acque impedisce un efficiente rimescolamento: dalle coste dell’Adriatico al Mar Tirreno meridionale. L’impatto si fa sentire anche sull’economia locale, con la migrazione verso nord di specie pregiate come il tonno rosso e la conseguente perdita di valore per molte filiere della pesca.

Coralli e Posidonia in pericolo: rischi reali per biodiversità e coste

Il rischio non è solo ambientale, ma anche sociale. Gli ecosistemi chiave del Mediterraneo, come le foreste di gorgonie o le praterie di Posidonia oceanica, sono sotto assedio. Le gorgonie, importantissime per l’habitat di numerose specie, sono altamente sensibili all’acidità e alle variazioni termiche. Le praterie di Posidonia, invece, non solo assorbono CO₂ ma svolgono una funzione fondamentale di difesa costiera contro l’erosione. Se dovessero scomparire, le conseguenze sarebbero devastanti anche per le infrastrutture e gli insediamenti umani lungo le coste.

Il Mediterraneo è il termometro dei mari del mondo

Il suo stato di salute riflette una realtà ben più ampia. Il Mediterraneo, per le sue caratteristiche fisiche e biologiche, è un vero e proprio modello sperimentale del cambiamento climatico marino. Quello che accade qui – acidificazione, ondate di calore, perdita di biodiversità – è ciò che potrebbe accadere in scala maggiore nei grandi oceani del Pianeta.