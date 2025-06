Clima: a Milano primavera più calda e piovosa della norma

MeteoWeb

La primavera meteorologica 2025 a Milano è stata più calda della norma, secondo i dati della Fondazione OMD – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo ETS, con una temperatura media stagionale di 16.0°C. Questo valore è superiore di 1.2°C rispetto alla media climatica 1991-2020 (CLINO) e di 2.5°C rispetto a quella 1961-1990, usata come riferimento per i cambiamenti climatici. Tutti e 3 i mesi primaverili hanno registrato temperature superiori alla media, in particolare aprile con 16.2°C (+1.7°C), seguito da marzo con 12.2°C (+1.4°C) e maggio con 19.6°C (+0.5°C). La temperatura massima assoluta (30.1°C) è stata raggiunta a fine maggio, mentre la minima più alta (19.9°C) si è verificata il 31 maggio, sfiorando la soglia delle notti tropicali. La minima più bassa (4.7°C) è stata registrata il 19 marzo.

Anche le medie delle massime e delle minime sono state sopra la norma, con un contributo significativo da marzo e aprile. Le massime hanno toccato in media 20.5°C (+0.9°C), mentre le minime si sono attestate a 12.2°C (+1.5°C). Sul fronte delle precipitazioni, la primavera è stata più piovosa del normale, con 291.8 mm totali rispetto ai 237.5 mm attesi. Marzo e aprile sono stati in linea con la media, mentre maggio ha registrato un picco con 162.5 mm, pur rimanendo sotto il dato eccezionale del 2024. Le piogge si sono concentrate in pochi giorni, con il 22 maggio come il più piovoso (53.1 mm). Notevoli anche i temporali, spesso accompagnati da grandine, e venti orientali, con la raffica più forte (65.2 km/h) il 17 aprile.