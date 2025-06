Clima, Parrinello (ESA): “sulla CO2 l’Europa deve fare la propria parte”

MeteoWeb

“Molti sostengono che il contributo dell’Europa sul fronte della riduzione della CO 2 emessa in atmosfera sia marginale. Io ritengo che invece che sia un problema morale: abbiamo comunque l’obbligo di dare il nostro contributo perché se ci troviamo nell’attuale situazione è perché siamo stati, dalla Rivoluzione Industriale a oggi, i primi responsabili”. A dirlo, durante il convegno “Energia ed Economia in evoluzione” che si sta tenendo ad Agrigento, promosso da Banca di Credito Cooperativo Agrigentino, è stato il dirigente dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), Tommaso Parrinello, responsabile delle missioni scientifiche Aeolus e CryoSat che hanno dato un contributo notevole per comprendere gli effetti del riscaldamento globale.

“Non riusciremo solo con le energie rinnovabili a supportare la sfida di domanda energetica per i prossimi anni – ha aggiunto il ricercatore – ma dobbiamo cercare di creare una economia circolare per non lasciare a nostri figli, tra 50 anni, le batterie in giardino“.