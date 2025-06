Studio rivede le proiezioni sull’evoluzione del clima: “riscaldamento globale a 1,5°C nel 2028”

MeteoWeb

Grazie a nuove misurazioni delle temperature globali, gli autori di un nuovo studio hanno rivisto le proiezioni sull’evoluzione del clima nei prossimi anni. Secondo lo studio, condotto dai ricercatori dall’Università di Graz e pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment, il clima del pianeta sta mutando più velocemente del previsto e la soglia di 1,5°C di riscaldamento globale verrà superata in maniera stabile già nel 2028 e non tra il 2030 e il 2035 come precedentemente immaginato. Da qui, la necessità di rivedere urgentemente gli obiettivi di Parigi, puntando a tenere la soglia di riscaldamento sotto 1,7°C nei prossimi decenni.

Gottfried Kirchengast del Wegener Center e dell’Istituto di Fisica dell’Università di Graz ha dichiarato: “i nostri nuovi risultati mostrano che supereremo questo limite già nel 2028, con una deviazione standard di più/meno due anni. Il trend di riferimento che abbiamo sviluppato mostra l’aumento della temperatura globale con un’affidabilità senza precedenti e quindi ci consente per la prima volta di proporre anche una scala di valutazione per verificare se gli obiettivi climatici di Parigi siano stati raggiunti o meno”.

Sulla base dei loro risultati, che sono stati il frutto anche e soprattutto di una misurazione più precisa del riscaldamento delle zone oceaniche, i ricercatori ritengono che gli obiettivi di Parigi vadano rivisti. “È importante fare chiarezza sugli obiettivi climatici di Parigi, in modo che i responsabili politici e tutti noi sappiamo a che punto siamo effettivamente e cosa serve per raggiungerli”, spiega Kirchengast, che propone che la formulazione imprecisa tesa a mantenere il riscaldamento nei prossimi decenni “ben al di sotto di 2°C” venga definita con fermezza come “al di sotto di 1,7°C”. “È giunto il momento – conclude lo studioso – di rendere questi obiettivi vincolanti a livello internazionale per limitare il riscaldamento globale”.