Clima, temperature record nel Mare del Nord e nel Baltico in primavera

Temperature record nel Mare del Nord e nel Mar Baltico. Lo rende noto l’Ufficio federale tedesco per la navigazione marittima (BSH). A marzo, aprile e maggio 2025, nel Mare del Nord sono state registrate le temperature più elevate da quando è stata introdotta questa analisi, ossia il 1997. La temperatura registrata è stata, in media, di +8,7°C; si tratta di un aumento medio di 0,9°C sulla media annuale dal 1997 al 2021.

Le deviazioni più significative si sono verificate nel Mare del Nord orientale, al largo delle coste norvegesi e danesi, dove le temperature sono state fino a 2°C alla media di lungo periodo. Si tratta delle temperature primaverili più elevate registrate dal BSH per ampie zone del Mare del Nord settentrionale e centrale dal 1997.

Anche nella parte tedesca del Mare del Nord, le temperature superficiali sono state significativamente superiori alla media a lungo termine, tra 0,8 e 1,5°C. A seconda della località, è stata la quarta-sesta primavera più calda dal 1997.

Mar Baltico: le acque tedesche più calde di oltre 2°C

Il Mar Baltico ha raggiunto una temperatura media di +5°C nella primavera 2025, la sesta primavera più calda dal 1997 e 1°C superiore alla media di lungo periodo. Le differenze regionali sono state evidenti: l’estremo nord è stato leggermente più freddo della media, mentre il sud è stato significativamente più caldo.

Nella parte sudoccidentale del Mar Baltico, che comprende le acque tedesche e le isole danesi, le temperature sono state di oltre 2°C superiori alla media di lungo periodo. Si tratta della primavera più calda da quando si sono iniziati a raccogliere i dati aggiornati nel 1997.

Kiel: ondata di calore marino durata oltre 55 giorni

Presso il faro di Kiel, la stazione di misurazione BSH ha registrato un’ondata di calore marino a una profondità d’acqua di mezzo metro dal 28 marzo al 21 maggio 2025. Si tratta di eventi estremi in cui le temperature sono tra il 10% più alto dei valori misurati in quella località per una determinata stagione nell’arco di 30 anni, per almeno cinque giorni.

“L’ondata di calore marino è durata 55 giorni, il periodo più lungo che abbiamo mai misurato presso la nostra stazione di Kiel, dove raccogliamo dati ininterrottamente dal 1989. Le temperature durante l’ondata di calore marino sono state in media di 2,6°C superiori alla media del periodo 1991-2020, con un picco di 4,3°C superiore alla media”, riferisce la Dott.ssa Claudia Hinrichs, climatologa presso il BSH.