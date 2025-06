Clima, quando pioggia, neve e suolo si allineano: la tripla minaccia dietro le mortali alluvioni in Asia centrale del 2024

MeteoWeb

Il 2024 è stato caratterizzato da ripetute serie di piogge estreme e alluvioni nel mondo. Tra queste, uno degli eventi più devastanti è stata l’alluvione in Asia centrale nella primavera del 2024. Tra la fine di marzo e aprile 2024, vaste inondazioni hanno colpito ampie aree del Kazakistan e della vicina Russia sudoccidentale, facendo registrare la peggiore alluvione nella zona da almeno 70 anni. Le inondazioni hanno provocato devastazioni diffuse, con la rottura di dighe e lo straripamento dei bacini idrici. Oltre 118.000 persone sono state evacuate e oltre 12.000 edifici residenziali sono stati allagati. Si stima che i danni per il Kazakistan superino i 623 milioni di dollari, superando il danno cumulativo totale causato dai disastri legati all’acqua negli ultimi 30 anni.

In uno studio pubblicato su Advances in Atmospheric Sciences, un team internazionale di scienziati, guidato dalla Dott.ssa Wenxia Zhang dell’Istituto di Fisica Atmosferica dell’Accademia Cinese delle Scienze (IAP/CAS), svela i meccanismi alla base di questo evento alluvionale da record.

“Le alluvioni da record sono state causate sia dal riscaldamento climatico a lungo termine che dalla variabilità interannuale, con molteplici fattori climatici in gioco su scale temporali che vanno da quelle sinottiche a quelle stagionali”, ha affermato Lan Li, dottorando presso l’IAP/CAS e autore dello studio.

I fattori in gioco

In primo luogo, l’intenso scioglimento delle nevi di marzo 2024 è stato associato ad accumuli di neve superiori alla norma nel precedente inverno. In secondo luogo, le precipitazioni estreme hanno raggiunto un livello record nel marzo 2024, in linea con la loro tendenza all’aumento dovuta al riscaldamento climatico. In terzo luogo, lo scioglimento delle nevi e le precipitazioni estreme di marzo sono stati aggravati da condizioni di umidità del suolo record nell’inverno precedente, dovute alla variabilità interannuale e correlate alle eccessive precipitazioni invernali in Asia centrale.

Pertanto, questo evento alluvionale da record è stato un tipico evento estremo composto, aggravato da precipitazioni estreme, dal forte scioglimento delle nevi primaverili e da condizioni di umidità del suolo record.

Una sfida crescente in un mondo che si riscalda

“Con il continuo riscaldamento climatico, l’interazione tra la crescente tendenza alle precipitazioni estreme, le variazioni interannuali delle condizioni di umidità del suolo, nonché i tempi e l’entità variabili dello scioglimento delle nevi primaverili, aumenterà ulteriormente e complicherà i rischi di alluvioni primaverili. Questa è una sfida crescente e diffusa per le regioni di medie e alte latitudini”, ha aggiunto Zhang.

“Tale complessità pone sfide significative alle previsioni e alle proiezioni delle alluvioni composte. Per migliorare questo aspetto, dobbiamo comprendere meglio i cambiamenti a lungo termine dei singoli fattori e le loro interazioni”, conclude.