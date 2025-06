Clima: in Veneto a maggio +34% di piogge rispetto alla media

MeteoWeb

Secondo quanto riporta il bollettino mensile di Arpa Veneto, il mese di maggio è risultato complessivamente più piovoso con frequenti episodi perturbati accompagnati in alcuni casi anche dalla discesa di masse d’aria fredda dai quadranti settentrionali. Le temperature sono risultate prossime alla media del trentennio 1991-2020.

Per quanto riguarda le precipitazioni, maggio è risultato più piovoso della norma: +34%, con frequenti episodi di instabilità. È il decimo maggio più piovoso dal 1992. Temperatura media risultata in linea con la media del trentennio di riferimento 1991-2020. Anche le temperature minime sono in linea con quelle del periodo 1991-2020, con uno scarto medio a livello regionale di appena +0.2 °C. Temperature massime leggermente sotto la norma, con uno scarto medio a livello regionale di -0.5 °C.

Infine, per quanto riguarda il manto nevoso, apporti di neve fresca significativi sono stati riportati solo oltre i 2600 m (circa 100 cm). I frequenti episodi anche intensi di pioggia sulla neve hanno favorito lo scioglimento del manto nevoso per tutto il mese, con riduzione della copertura nevosa e scomparsa della neve su tutte le stazioni al di sotto dei 2300 m. Molto scarsa la risorsa idrica nivale (SWE) a fine mese.