“Il cibo come strumento di pace”: Coldiretti e Filiera Italia protagonisti al Summer Fancy Food di New York

“Il cibo come strumento di pace contro tutte le guerre, comprese quelle commerciali”. E’ il tema al centro delle iniziative di Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia al Summer Fancy Food di New York che apre domenica 29 giugno alle ore 11.00 con l’inaugurazione del Padiglione Italia (Level 3 – stand No. 2718 – 2825) al Javits Center. “In un mondo segnato da crescenti tensioni e conflitti, il cibo può e deve tornare a essere uno strumento di pace, poiché sostenere l’agricoltura, proteggere l’ambiente e garantire il diritto a una sana alimentazione significa costruire le basi per un dialogo autentico tra i popoli. Ma la presenza al Summer Fancy Food sarà anche l‘occasione per fare il punto della situazione sulla presenza del cibo italiano sui mercati Usa anche alla luce dei dazi voluti dal presidente Donald Trump”, si legge in una nota.

Domenica 29 giugno, alle ore 11.45, l’incontro inaugurale su “L’eccellenza del modello alimentare italiano”. Ad aprire i lavori sarà Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale di Coldiretti, cui seguiranno i saluti di Matteo Zoppas, Presidente dell’Agenzia ICE e gli interventi dell’ ambasciatore Maurizio Massari, Rappresentante Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York, Sanda Ojiambo, Assistant Secretary-General, United Nations Global Compact, Brooke Leslie Rollins, Segretario dell’Agricoltura degli Stati Uniti d’America (intervento in attesa di conferma), Jacopo Morrone, Presidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari. A seguire, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, con le conclusioni del Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini.

Lunedì 30 giugno, alle ore 12,30, sempre nello spazio del Padiglione Italia, focus su “Indicazioni geografiche italiane: una garanzia di qualità per il consumatore Usa”. L’incontro sarà aperto dal Segretario Generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, a cui seguiranno i saluti di Paolo De Castro, Presidente di Filiera Italia, del Generale Maurizio Cintura, Attaché della Guardia di Finanza a Washington DC, Riccardo Deserti, Presidente di Origin International, Alessandro Schiatti, CEO I love italian food, Erica di Giovancarlo, Direttore dell’Ufficio Ice di New York, Felice Assenza, Capo Dipartimento dell’Icqrf, garante della qualità e della legalità nella filiera agroalimentare. Le conclusioni sono affidate al Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini e al Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Al termine dell’incontro sarà siglato l’accordo Coldiretti – I love italian food finalizzato a promuovere progetti di valorizzazione dell’agroalimentare autentico nei mercati esteri.