Coldiretti in Giappone con l’UE: missione per promuovere l’eccellenza agroalimentare italiana

“Coldiretti, unica organizzazione agricola italiana presente, partecipa alla missione istituzionale guidata dal Commissario europeo all’Agricoltura, Christophe Hansen, in Giappone, insieme alle principali aziende e realtà agroalimentari dell’Unione Europea. La visita si svolgerà tra Tokyo e Osaka dall’8 al 13 giugno 2025, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni commerciali e promuovere le eccellenze agroalimentari europee su un mercato strategico come quello giapponese”: è quanto si legge in una nota Coldiretti. “La missione, spiegano Coldiretti e Filiera Italia, rappresenta un’importante occasione in un Paese che più di altri sa riconoscere e valorizzare la qualità, la distintività e gli elevati standard dei nostri prodotti agroalimentari. Accanto agli incontri istituzionali di alto livello, sarà fondamentale facilitare nuovi legami tra operatori europei e giapponesi attraverso appuntamenti business-to-business, puntando sull’Accordo di Partenariato Economico UE-Giappone in vigore con successo dal 2019”, si legge ancora.

“Non presenteremo soltanto prodotti di alta qualità – dichiara Luigi Scordamaglia, responsabile mercati, internazionalizzazione e politiche europee di Coldiretti e amministratore delegato di Filiera Italia – ma racconteremo un modello produttivo fondato su sostenibilità, sicurezza alimentare e innovazione, valori sempre più richiesti anche dai consumatori giapponesi. È evidente – conclude Scordamaglia – che se da un lato è apprezzabile l’impegno del Commissario Hansen nel promuovere e difendere il sistema agroalimentare europeo, dall’altro ci aspettiamo coerenza da parte dell’intera Commissione e soprattutto dalla Presidente von der Leyen, rinunciando all’ipotesi di un fondo unico e ai tagli alla Pac che finirebbero per colpire proprio quel patrimonio produttivo di eccellenza che oggi ci stiamo sforzando di far conoscere al mondo”.