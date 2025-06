Coldiretti lancia il più grande mercato coperto toscano: crescono i consumi nei mercati agricoli

MeteoWeb

“Due italiani su tre (65%) hanno fatto la spesa nel 2025 almeno una volta in un mercato contadino. Un dato che conferma come l’acquisto diretto dagli agricoltori è entrato stabilmente nelle abitudini dei cittadini, divenendo un fenomeno economico oltre che di costume che ha rivoluzionato i consumi”. È quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Noto Sondaggi diffusa in occasione dell’inaugurazione a Firenze del più grande mercato contadino coperto della Toscana, promosso da Coldiretti Toscana e Campagna Amica. “Un nuovo spazio dedicato al cibo autentico e sostenibile, all’interno dei locali restaurati dell’ex Cartiera Verdi, proprio sotto Porta San Frediano, a due passi dal cuore storico della città e dai suoi tesori artistici. Un’area di oltre mille metri quadrati interamente dedicata alla filiera corta, alla vera cucina contadina e allo street food, che rappresenta un esempio virtuoso di rigenerazione urbana e sociale.

Con l’apertura del mercato di Firenze, la rete dei mercati coperti di Campagna Amica sale a 72 in tutta Italia – numero destinato a crescere con la prossima inaugurazione a Bari il 10 giugno – a cui si aggiungono oltre 1.000 mercati settimanali attivi su tutto il territorio nazionale. Un sistema che costituisce oggi il più esteso e organizzato circuito di vendita diretta d’Europa, costruito sul valore della stagionalità, della trasparenza e dell’origine garantita dei prodotti, con circa ventimila punti che comprendono anche fattorie, agriturismi, ristoranti e orti urbani.

I mercati di Campagna Amica non sono solo luoghi di acquisto, ma veri e propri presìdi di comunità, dove cittadini e agricoltori tornano a incontrarsi, riscoprendo il valore del cibo come strumento di relazione, salute e identità. Un modello di sviluppo che rafforza il legame con i territori, promuove stili di vita sani e contrasta lo spreco alimentare. Una rivoluzione resa possibile dall’approvazione della Legge di Orientamento fortemente sostenuta dalla Coldiretti che ha cambiato il volto dell’agricoltura allargandone i confini dell’attività con nuove e creative opportunità imprenditoriali e professionali di cui la vendita diretta rappresenta uno degli esempi più noti.

Il nuovo mercato contadino di Porta San Frediano sarà aperto ogni mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 15.30 e ospiterà circa cinquanta produttori agricoli e cooperative. I visitatori troveranno tutte le eccellenze toscane necessarie per seguire la Dieta Mediterranea: frutta e ortaggi di stagione, carni di filiera (bovino, ovino, suino, pollo), pesce fresco da Viareggio e selvaggina, olio extravergine di oliva, vino, birra artigianale, distillati, formaggi ovicaprini e vaccini, latticini, salumi, miele, confetture, pasta, uova, fiori, piante ed erbe aromatiche. Prodotti buoni, spesso “imperfetti” come una volta, ma veri e legati alla terra.

Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti il Segretario Generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, la Presidente di Campagna Amica, Dominga Cotarella, e il direttore Carmelo Troccoli, e la Presidente di Coldiretti Toscana, Letizia Cesani, sottolineando l’importanza strategica del progetto per portare il cibo contadino nelle città e promuovere una nuova cultura alimentare fondata su responsabilità, trasparenza e qualità”, si legge in una nota Coldiretti.