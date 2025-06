Collisione tra petroliere nel Mar Arabico: evacuate 24 persone

MeteoWeb

Collisione tra 2 petroliere oggi nel Mar Arabico, con conseguenti incendi e l’evacuazione di 24 persone, secondo quanto riportato dalla guardia costiera degli Emirati Arabi Uniti. L’incidente, avvenuto vicino allo Stretto di Hormuz, non ha causato feriti e “non è stato segnalato alcun inquinamento”, ha affermato la compagnia Frontline, proprietaria della Front Eagle, una delle navi coinvolte. “Sarà condotta un’indagine approfondita per determinare la causa” della collisione, “si tratta di un incidente di navigazione non collegato all’attuale conflitto regionale” tra Israele e Iran. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti avevano precedentemente riportato l’evacuazione di 24 membri dell’equipaggio della petroliera Adalynn, a seguito di una collisione tra due navi nel Golfo di Oman, al largo del porto emiratino di Khor Fakkan.

Lo Stretto di Hormuz è un punto di passaggio strategico tra la penisola arabica e l’Iran, attraverso il quale transita un terzo del traffico marittimo mondiale di idrocarburi.

Secondo la compagnia Frontline, “sono state prese misure immediate per spegnere un incendio sul ponte della Front Eagle”. Ha inoltre dichiarato di essere “a conoscenza di segnalazioni relative a un incendio a bordo della Adalynn a seguito della collisione”. L’incidente è stato segnalato anche dall’agenzia britannica per la sicurezza marittima Ambrey, che ha affermato che “non era legato alla sicurezza”.