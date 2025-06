Colloqui dei XL 2025: Corinna Ulcigrai racconta il fascino dei biliardi matematici

MeteoWeb

La serie Colloquia dei XL 2025 prosegue giovedì 26 giugno alle ore 11.00 con Corinna Ulcigrai, Socio dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL e Professoressa ordinaria presso l’Università di Zurigo che terrà una conferenza sul tema Biliardi e matematica. “I biliardi matematici sono un’idealizzazione del gioco classico del biliardo, in cui una palla si muove senza attrito in tavoli di varie forme. Le traiettorie delle ‘palle’ da biliardo in questi tavoli inusuali forniscono modelli per molti sistemi fisici e offrono ai matematici un importante “terreno di gioco” per lo studio del caos. In questo Colloquio descriveremo alcuni quesiti matematici sui biliardi, che spaziano da rompicapi matematici che possono essere proposti agli studenti di scuole di vario livello, ad accenni ai lavori premiati di matematici contemporanei. Il tema di questo colloquio non richiede pre-requisiti matematici e sarà accessibile a tutti”, si legge nella presentazione.