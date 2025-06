Colpita l’aviazione strategica russa: confermati 13 bombardieri distrutti, smentite le stime ucraine sui 41 velivoli | FOTO

MeteoWeb

Le immagini satellitari ad alta risoluzione della base aerea di Belaya, nell’oblast’ di Irkutsk, confermano che sono stati colpiti 4 bombardieri Tu-95MS. Un’ala di uno dei bombardieri danneggiati si è staccata. Inoltre, sono stati colpiti anche 4 bombardieri Tu-22M3. Le immagini satellitari della base aerea di Olenya, nella provincia di Murmansk, mostrano che 4 bombardieri Tu-95MS e un An-12 sono stati distrutti. Questo porta il bilancio totale finale delle perdite dell’aviazione strategica russa a 13 aerei distrutti o danneggiati al punto da non essere più utilizzati in questa guerra, di cui:

8 Tu-95

4 Tu-22M3

1 An-12

Non ci sono conferme di danni significativi a velivoli nelle basi aeree militari di Dyagilevo, Ivanovo e Ukrainka. A Dyagilevo, le immagini satellitari non mostrano danni evidenti. A Ivanovo, un presunto A-50 distrutto potrebbe in realtà essere un Il-76 schiantatosi precedentemente (a marzo 2024). A Ukrainka, l’attacco sembra non essere partito a causa dell’esplosione del camion che trasportava i droni. Dunque, non ci sono conferme al momento sulla distruzione di un A-50 o di un Tu-160.

Sulla base delle informazioni attuali, si può dunque concludere che la Russia ha subito un danno significativo, ma inferiore ai “41 aerei strategici distrutti o danneggiati”, pari al 34% della flotta di bombardieri strategici, di cui parla il servizio segreto ucraino. E’ quanto riferito dalle fonti Dnipro Osint, AMK Mapping e altri canali militari ucraini.