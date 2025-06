Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani: celebrato l’Accordo Pelagos

MeteoWeb

In occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani, si è celebrato oggi a Nizza il 25° anniversario dell’Accordo Pelagos, iniziativa congiunta di Italia, Francia e Principato di Monaco per la tutela dei mammiferi marini nel Mediterraneo. L’evento, organizzato come side event ufficiale della Conferenza, ha riunito i rappresentanti delle tre parti contraenti, le delegazioni dei Comuni di Pisa e Nizza – simboli dell’impegno locale nell’attuazione dell’Accordo – e organismi intergovernativi partner, tra cui la Commissione Baleniera Internazionale (IWC).

“L’Accordo Pelagos è un modello di cooperazione sub-regionale che guarda al contesto globale – ha dichiarato il Sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro –. Il coinvolgimento delle comunità locali, delle aree marine protette e dei cittadini è essenziale per costruire un futuro sostenibile per il Mediterraneo e i suoi ecosistemi. La presenza, qui a Nizza, di amministrazioni comunali attivamente impegnate nella promozione degli obiettivi di Pelagos è un segnale chiaro che stiamo andando nella giusta direzione”. Barbaro ha inoltre ricordato che giovedì prossimo l’Italia co-presiederà il panel sulla cooperazione regionale, evidenziando come l’Accordo Pelagos possa rappresentare un esempio concreto e virtuoso di governance ambientale e tutela della biodiversità marina.