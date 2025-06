Congresso Nazionale AINR: 350 esperti e clinici da tutta Italia per un evento di aggiornamento e confronto

MeteoWeb

Si è aperto ieri il 33° Congresso Nazionale AINR, evento che riunisce esperti e clinici per fare il punto sullo stato dell’arte della Neuroradiologia diagnostica ed interventistica. In una sala gremita di professionisti qualificati provenienti da tutta Italia, il dr. Antonio Armentano, direttore della U.O.C. Neuroradiologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria e Presidente del Congresso, ha avuto “l’onore e il piacere” di inaugurare la 33° edizione, ospitata quest’anno dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, fino al 14 giugno. “Ringrazio il consiglio direttivo dell’AINR che ha avuto la sensibilità ed il coraggio di scegliere Reggio Calabria come sede congressuale. Ringrazio anche il G.O.M., che ha patrocinato l’evento e ci ha supportati nella costruzione del Congresso, e tutti i relatori che ne prenderanno parte nei prossimi giorni”.

Spazio poi ai saluti istituzionali delle tante autorità presenti in sala. L’ing. Iole Fantozzi, Sub Commissario per la Sanità della Regione Calabria, ha espresso grande apprezzamento per la manifestazione: “la scelta della mia terra per un evento nazionale è motivo di orgoglio. La Neuroradiologia è ad uno snodo cruciale perché, più di altre discipline, rappresenta ciò che avverrà con l’integrazione dell’intelligenza artificiale. Sono certa – ha concluso – che il Congresso porterà a questa terra un grande arricchimento scientifico e culturale”.

La parola è poi passata all’assessore comunale di Reggio Calabria, dott.ssa Anna Maria Briante, intervenuta in sostituzione del Sindaco Giuseppe Falcomatà: “siamo orgogliosi che questo momento di incontro e ricerca scientifica si svolga nella nostra città. Le sinergie che possono svilupparsi con l’intelligenza artificiale ci fanno ben sperare perché l’IA va apprezzata nei suoi risvolti positivi, sia nella Neuroradiologia diagnostica che in quella interventistica. Sono certa che queste giornate di confronto porteranno delle risultanze positive per il futuro di questa disciplina”.

Presente alla cerimonia inaugurale anche l’on. Francesco Cannizzaro: “sono molto felice di vedere a Reggio Calabria una presenza qualificata di professionisti che vengono da fuori. Il reparto del Dr. Armentano rappresenta un’eccellenza del G.O.M. e un esempio della buona sanità che noi vogliamo narrare e che ci aiuterà ad uscire dal commissariamento”.

A seguire, il Commissario Straordinario del G.O.M., dott.ssa Tiziana Frittelli, che dopo i dovuti ringraziamenti ha espresso profondo orgoglio per il reparto di Neuroradiologia, guidato dal dr. Armentano: “si tratta di una realtà all’avanguardia, sia a livello di strumentazioni che di professionisti. Questo Congresso, tra l’altro, arriva in un momento storico importante, legato alla messa a terra degli investimenti economici connessi al PNRR, un’opportunità che da cronoprogramma si concluderà nel 2026 e che il G.O.M. ha saputo cogliere, anche per quanto riguarda la U.O.C. Neuroradiologia, grazie alla competenza del dr. Armentano nonchè all’impegno profuso dagli uffici amministrativi”.

Anche il Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Prof. Giuseppe Zimbalatti, ha voluto fare gli onori di casa: “il prestigio di un luogo è conferito dalle cose che si fanno e dalle persone che lo frequentano, per cui sono io ad essere grato per questo evento. La partecipazione delle società scientifiche in questa sede è un grande onore per la nostra Università”.

Infine, gli interventi del prof. Andrea Rossi, Presidente ESNR, del prof. Luca Brunese, Presidente eletto SIRM, e del prof. Ferdinando Caranci, Presidente AINR che, nel ricordare le sfide cui la Neuroragdiologia sta andando incontro, ha posto l’attenzione su due aspetti cruciali: il saper governare il flusso di informazioni che deriva dalle nuove tecnologie e il saper gestire queste opportunità a beneficio di tutti.

Spazio poi alle letture inaugurali previste per il pomeriggio: “l’Intelligenza Artificiale in Sanità come opportunità”, affidata al prof. Giancarlo Fortino e “Cucine e Culture delle restanze”, a cura del prof. Vito Teti.

Il tema del 33° Congresso Nazionale AINR (Associazione Italiana di Neuroradiologia Diagnostica e Interventistica): l’intelligenza artificiale rappresenta oggi una delle frontiere più promettenti per la neuroradiologia, con applicazioni che spaziano dalla diagnosi precoce all’automazione dei processi interpretativi, fino al supporto decisionale in tempo reale. Un’evoluzione che può migliorare l’accuratezza, ridurre i tempi di risposta e aumentare l’efficienza nei percorsi di cura.