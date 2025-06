La Spezia, il cielo d’estate si accende: al via il corso pratico di astronomia dell’Associazione Astrofili Spezzini

MeteoWeb

L’Associazione Astrofili Spezzini inaugura venerdì 27 giugno alle ore 21:00 il nuovo corso pratico di astronomia presso il Parco Scientifico di Monte Viseggi, a La Spezia. Un’opportunità unica per tutti gli appassionati del cielo, che potranno imparare ad utilizzare il proprio telescopio oppure cimentarsi con le strumentazioni messe a disposizione dall’associazione, inclusa la Specola “Luciano Zannoni”, fiore all’occhiello dell’osservatorio e unico osservatorio pubblico della Provincia Spezzina. “Per partecipare è sufficiente iscriversi all’associazione al costo di 30 euro annuali, cifra che include l’accesso a tutte le attività didattiche, pratiche e divulgative dell’anno”, si legge in una nota.

Il corso si inserisce in un contesto speciale: proprio nei giorni successivi, si celebrerà l’Asteroid Day (30 giugno), giornata mondiale istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare il pubblico sulla conoscenza e il monitoraggio degli asteroidi potenzialmente pericolosi per la Terra, nata dopo l’evento di Chelyabinsk del 2013. In questa occasione i soci potranno assistere a una speciale dimostrazione del lavoro di ricerca scientifica svolto nella specola spezzina, riconosciuto anche a livello internazionale.

Luglio sarà un mese ricco di appuntamenti astronomici, con un calendario provvisorio che prevede:

6 luglio – Serata alla Batteria Chiodo, nel Parco di Montemarcello

12 luglio – Evento fuori regione a Monchio delle Corti, ospiti del Parco dei Cento Laghi

18 luglio – Serata speciale sulla Stazione Spaziale Internazionale, con conferenza, laboratorio per bambini, esperienza 3D e osservazioni astronomiche

28 luglio – Osservazione del cielo alla Quercia di Aulla

“Il cielo d’estate è protagonista, e l’Associazione Astrofili Spezzini è pronta ad accogliere nuovi soci e curiosi per un viaggio tra stelle, pianeti e asteroidi”, conclude il comunicato.