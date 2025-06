Così il clima sta cambiando l’estate mediterranea: Italia sempre più tropicale e instabile

MeteoWeb

L’estate mediterranea sta cambiando pelle. Anzi, ha già cambiato pelle e in modo sempre più evidente. A differenza di quanto accadeva fino a poco più di vent’anni fa, la stagione estiva come l’abbiamo conosciuta – calda ma temperata, intervallata da fasi fresche e temporali rigeneranti – sembra ormai appartenere a un’altra epoca. Oggi, soprattutto nelle regioni più esposte del bacino centrale, le estati assumono connotati sempre più simili a quelli di un clima desertico, con lunghi periodi di siccità, temperature bollenti e una stazionarietà atmosferica preoccupante.

Caldo estremo e assenza di pioggia: la nuova normalità nelle isole maggiori

La Sardegna e la Sicilia sono tra le aree più colpite da questo mutamento climatico. Prendiamo Cagliari come esempio: durante l’estate, si registrano regolarmente anomalie termiche di +8°C rispetto alla media climatica, anche tenendo conto del riferimento aggiornato 1991-2020. Si tratta di uno scostamento eccezionale, che trasforma le giornate estive in autentiche prove di resistenza per cittadini e turisti.

Situazione simile in Sicilia, dove Palermo presenta valori termici medi di +5/+6°C sopra la norma, accompagnati da un’assenza totale di precipitazioni. Un quadro che compromette gli equilibri idrici e mette a dura prova anche il sistema agricolo, già sotto pressione per la scarsità di risorse idriche e le ondate di calore sempre più frequenti.

Roma e Firenze: il caldo avanza anche al Centro

Ma il fenomeno non si limita alle isole. Anche nelle città del Centro Italia, come Roma e Firenze, si osservano anomalie persistenti, con temperature superiori alla media di +6/+8°C per diverse settimane consecutive. Questo significa che per buona parte del mese le massime quotidiane superano costantemente i 35°C, talvolta toccando i 40°C, con notti tropicali che impediscono un adeguato recupero termico.

Oltre le medie: perché i modelli tradizionali non bastano più

In questo contesto, parlare ancora di “medie stagionali” rischia di diventare anacronistico. Il clima non è più guidato esclusivamente dai tradizionali indici teleconnettivi, come NAO o ENSO, ma da una trasformazione strutturale dell’intero sistema atmosferico. Si osserva infatti un indebolimento della circolazione zonale e frequenti crolli del getto polare, che favoriscono la formazione di blocchi di alta pressione stazionari e persistenti.

Queste configurazioni, una volta rare, sono diventate la norma: l’aria calda proveniente dall’Africa riesce a risalire verso nord senza ostacoli, grazie anche alla riduzione del gradiente termico tra polo ed equatore, innescata dallo scioglimento accelerato dei ghiacci artici.

La Cella di Hadley si espande: l’estate italiana è sempre più tropicale

Un ruolo chiave è svolto anche dalla cella di Hadley, che, secondo le ultime osservazioni climatologiche, si sta espandendo verso latitudini sempre più settentrionali. Di conseguenza, le celle di Ferrel e quella polare si accorciano, riducendo l’efficacia delle correnti d’aria temperate e rendendo il nostro clima più simile a quello tropicale. Questo processo contribuisce a rendere le ondate di calore sempre più lunghe, intense e difficili da interrompere.

Non è solo “estate”: il rischio di normalizzare l’anomalia

Molti tendono ancora a sottovalutare il fenomeno. Dopotutto, d’estate deve fare caldo. Ma ciò che sta avvenendo va ben oltre una semplice percezione soggettiva. Le analisi climatiche lo dimostrano: ogni anno l’asticella si alza, ogni estate batte nuovi record e le soglie fisiologiche di adattamento umano e ambientale vengono sistematicamente superate. Non si tratta più di eventi eccezionali, ma della nuova fisionomia del clima mediterraneo.

Un’estate che non riconosciamo più

Quella che una volta era la stagione del mare, della pausa e del ristoro oggi si sta trasformando in un periodo carico di tensioni climatiche, rischi sanitari, disagi urbani e crisi ambientali. L’Italia mediterranea – e con essa tutto il bacino – si sta adattando, spesso in modo passivo, a un clima che cambia in fretta. E mentre si cerca di comprendere i nuovi equilibri, l’urgenza diventa quella di prevedere meglio, gestire in anticipo e pianificare la resilienza.

Perché l’estate, così come la conoscevamo, non tornerà più. E prima ce ne rendiamo conto, prima potremo agire.