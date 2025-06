Così le società africane sono sopravvissute ai cambiamenti climatici per millenni: lo studio

MeteoWeb

La diversità dei mezzi di sussistenza non era solo una caratteristica delle antiche società africane; era fondamentale per la sopravvivenza. Una nuova ricerca che copre millenni di storia africana rivela che la diversificazione dei mezzi di sussistenza ha permesso alle antiche società di tutto il continente di adattarsi ai principali cambiamenti climatici. I risultati suggeriscono che la resilienza a lungo termine ai cambiamenti climatici non è guidata da soluzioni uniformi, ma da strategie basate sull’adattamento ecologico, sulla flessibilità e sulla conoscenza locale. Lo studio è pubblicato sulla rivista One Earth.

L’Africa ha subito significativi cambiamenti ambientali durante l’Olocene, che copre all’incirca gli ultimi 11.000 anni. Ad esempio, il periodo umido africano ha portato quasi 9.000 anni di clima più umido in gran parte del continente, seguiti da condizioni sempre più aride. Con la trasformazione degli ecosistemi e il cambiamento delle fonti alimentari, le società hanno sviluppato combinazioni flessibili e adattate localmente di pastorizia, agricoltura, pesca e raccolta di cibo che le hanno aiutate ad affrontare migliaia di anni di sconvolgimenti ambientali.

I ricercatori affermano che questa flessibilità nella sussistenza è stata un segno distintivo dell’adattamento africano alle condizioni mutevoli ed essenziale per la resilienza a lungo termine.

“Quello che vediamo non è una storia lineare di progresso, ma un complesso mosaico di strategie che hanno aiutato le persone a rimanere resilienti. Questo offre lezioni concrete per i sistemi alimentari odierni”, ha affermato Leanne N. Phelps, autrice principale dello studio e ricercatrice post-dottorato presso il Lamont-Doherty Earth Observatory, parte della Columbia Climate School.

Una nuova prospettiva sull’adattamento nell’antichità

Per determinare in che modo le antiche comunità africane adattarono i loro stili di vita ai cambiamenti ambientali, i ricercatori hanno analizzato un set di dati isotopici recentemente pubblicato a livello continentale, che copre l’intero Olocene. Quando persone o animali mangiano piante, gli isotopi si accumulano nelle loro ossa, denti e altri tessuti. Campionando e analizzando questi tessuti, i ricercatori possono identificare i tipi di piante e animali consumati dalle persone e, per estensione, dedurre come si procurassero il cibo.

Parte dell’analisi si è concentrata sulle differenze tra piante C3 e C4, che utilizzano percorsi fotosintetici distinti. Le piante C3, come grano e orzo, prosperano in ambienti più freschi e umidi, mentre le piante C4, come miglio, sorgo ed erbe tropicali, preferiscono condizioni calde e secche. Queste differenze isotopiche possono aiutare i ricercatori a comprendere come le comunità combinassero diversi metodi di approvvigionamento alimentare, poiché ogni approccio lascia uno schema distintivo nei resti umani e animali.

Il team di ricerca ha utilizzato un metodo chiamato clustering gerarchico per ordinare i dati isotopici simili in gruppi basati su tratti comuni. Invece di partire da categorie predefinite, l’algoritmo ha cercato schemi naturali nei dati, raggruppando gli individui con profili simili in quelle che vengono chiamate nicchie isotopiche. Ogni nicchia riflette una combinazione unica di consumo alimentare legata a una o più delle quattro attività principali: pastorizia, agricoltura, pesca e raccolta di cibo.

Per interpretare questi profili, i ricercatori hanno esaminato i reperti archeologici provenienti da tutta l’Africa per determinare i tipi di mezzi di sussistenza probabilmente praticati nelle diverse aree. Hanno integrato i dati climatici e altimetrici moderni per ricostruire i contesti ambientali in cui queste strategie si sono manifestate. Questo approccio ha permesso loro di definire 10 ampie strategie di sostentamento e di tracciare come queste siano emerse, si siano evolute e sovrapposte attraverso le fasce temporali ed ecologiche.

Ad esempio, una nicchia era associata a sistemi agricoli basati su C3 nelle regioni temperate, come gli altopiani etiopi e alcune parti del Nord Africa. Altre nicchie mostravano la dipendenza da piante C4 e animali al pascolo in praterie secche, o strategie basate sull’acqua vicino a laghi e fiumi. Insieme, questi modelli rivelano i modi vari, altamente localizzati e innovativi in ​​cui le società africane hanno adattato le loro fonti alimentari ai cambiamenti ambientali.

L’approccio metodologico è innovativo in quanto utilizza tecniche di clustering per individuare modelli statisticamente significativi nei dati isotopici e li abbina a documenti archeologici per identificare le modalità di sostentamento delle antiche comunità. Phelps afferma che il metodo potrebbe anche aiutare i ricercatori di altri campi a dare un senso a set di dati ampi e complessi che coprono lunghi periodi e ampie regioni.

Lezioni per affrontare il cambiamento climatico

Comprendere come le società antiche si siano adattate al cambiamento climatico e ai cambiamenti ecologici fornisce un quadro prezioso per affrontare le sfide climatiche. Questa ricerca contribuisce a tale quadro dimostrando che strategie flessibili e adattate localmente hanno supportato la resilienza umana a lungo termine in Africa. Gli autori sottolineano che i moderni sforzi di adattamento climatico dovrebbero basarsi su basi analoghe, attingendo ai tipi di approcci diversificati che hanno sostenuto le comunità africane per migliaia di anni.

“Se vogliamo che le soluzioni per contrastare il cambiamento climatico e l’inquinamento ambientale a livello globale funzionino, devono basarsi sulla comprensione del modo in cui le persone hanno utilizzato le risorse disponibili nel corso del tempo“, ha affermato Phelps.