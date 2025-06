Fragilità urbane e crisi climatiche: nasce CRAFT al Politecnico di Milano | FOTO

MeteoWeb

Fragilità urbane, crisi ambientali, disuguaglianze sociali. A queste sfide risponde CRAFT – Competence Centre on Anti-Fragile Territories, il nuovo centro di competenze del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano, dedicato alla ricerca, alla formazione e alla progettazione sui temi della resilienza dei territori e ispirato al concetto di anti-fragilità nel campus di Città Studi. Finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del programma Dipartimenti di Eccellenza 2023–2027, CRAFT nasce per affrontare le trasformazioni territoriali contemporanee con strumenti innovativi e approcci collaborativi, mettendo in rete università, istituzioni pubbliche e attori locali.

“CRAFT è uno spazio operativo e aperto – ha dichiarato Massimo Bricocoli, direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano – dove progettazione, ricerca e politiche pubbliche si incontrano per dare risposte concrete alle nuove condizioni di fragilità che toccano territori urbani e non solo”.

I dettagli

CRAFT promuove progetti e attività che rafforzano la capacità dei territori di adattarsi e trasformarsi positivamente di fronte a shock e crisi. Più di 20 progetti pilota sono in corso, sui temi chiave: l’adattamento climatico del territorio e del costruito; le trasformazioni economico-spaziali; le strategie di sviluppo per le aree marginali; le nuove esigenze urbane in tema di mobilità, welfare e accesso alla casa; la ricostruzione e la gestione delle crisi.

“CRAFT- ha ricordato Valeria Fedeli, coordinatore scientifico del centro- si propone di attivare uno scambio continuo tra università e città, in particolare costruendo insieme alle amministrazioni pubbliche metodologie e approcci progettuali in grado di rafforzare la capacità dei territori di adattarsi e trasformarsi positivamente di fronte a condizioni di crisi, incertezza, shock”.

CRAFT è al tempo stesso uno spazio fisico e una piattaforma di progetto, pensata per connettere ricerca accademica, amministrazioni pubbliche, professionisti e studenti. Il centro opera attraverso quattro linee d’azione principali: l’Open Forum, che promuove eventi e dibattiti pubblici; l’Antifragility Lab, che sviluppa progetti pilota e strumenti per le PA; la School of Excellence, con percorsi formativi per studenti, tecnici e funzionari; e il Research Hub, che coordina reti nazionali e internazionali per la produzione di conoscenza condivisa.

CRAFT è anche promotore di Milano MetroHUB, un’iniziativa sviluppata in collaborazione con UN-Habitat, il Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani, che lavora per promuovere città sostenibili, inclusive e resilienti. L’obiettivo è approfondire le dinamiche metropolitane e sostenere la diplomazia urbana su scala globale.