Il cromosoma Y: un alleato cruciale nella lotta contro il cancro maschile

Una nuova ricerca pubblicata su Nature rivela che la perdita del cromosoma Y, un evento relativamente comune nelle cellule maschili con l’avanzare dell’età, potrebbe compromettere in modo decisivo la risposta dell’organismo ai tumori. Lo studio, guidato dal Centro Medico Cedars-Sinai di Los Angeles, dimostra che quando sia le cellule tumorali sia quelle del sistema immunitario perdono questo cromosoma, il cancro diventa più aggressivo e la prognosi peggiora sensibilmente.

Secondo Simon Knott e Dan Theodorescu, coordinatori dello studio, la perdita simultanea del cromosoma Y in entrambi i tipi cellulari è associata a un sistema immunitario disfunzionale e a cellule tumorali particolarmente invasive. Questo squilibrio mina le capacità difensive dell’organismo, rendendo le terapie meno efficaci.

La scoperta ha importanti implicazioni per i trattamenti oncologici, in particolare per la terapia Car-T, che utilizza cellule immunitarie modificate del paziente. Se queste cellule sono prive del cromosoma Y, la loro efficacia potrebbe essere compromessa. I ricercatori suggeriscono quindi di testare la presenza del cromosoma Y prima di reinfondere le cellule, per migliorare l’efficacia della terapia e le probabilità di sopravvivenza dei pazienti.