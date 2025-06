La Danimarca all’Ue: “non fermate la transizione verde, è strategica per il futuro”

MeteoWeb

I Paesi europei non dovrebbero fermare la transizione verde del continente. È quanto ha dichiarato all’agenzia Reuters il ministro danese per il Clima, Lars Aagaard, mentre Copenaghen si prepara a guidare i negoziati dell’Ue su un nuovo obiettivo climatico, nonostante le reazioni negative di alcuni governi, preoccupati per i suoi costi. La Commissione europea la prossima settimana prevede di proporre un nuovo obiettivo climatico per il 2040 per ridurre le emissioni Ue del 90% rispetto ai livelli del 1990, ma si scontra con la resistenza di Paesi come Polonia e Francia, preoccupati che questo obiettivo sia troppo ambizioso. Aagaard ha affermato che le sfide a breve termine, inclusi i bilanci ridotti dall’aumento delle spese militari, non devono distogliere l’attenzione dall’esigenza dell’Europa di passare all’energia verde.

“La risposta alla competitività dell’Europa è passare all’uso dell’elettricità per più cose. Possiamo produrla da soli, e possiamo farlo con le energie rinnovabili e con l’energia nucleare”, ha spiegato Aagaard, aggiungendo che “fermare la transizione verde in Europa non è una soluzione per il clima, né per la sfida alla sicurezza”.