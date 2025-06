Ddl Spazio in esame al Senato: “primo a livello europeo, regolamenta la Space Economy”

MeteoWeb

Nell’Aula del Senato è in corso l’esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di economia dello spazio, collegato alla Legge di Bilancio e già approvato dalla Camera dei deputati. In particolare si discute della questione pregiudiziale presentata dal Movimento Cinque Stelle. Il disegno di legge sullo spazio “è un provvedimento molto importante, il primo a livello europeo. Il governo dà l’indirizzo ma ci sarà un lavoro comune con i decreti attuativi”, ha detto in Aula, ringraziando i senatori, il sottosegretario alle Imprese e al made in Italy, Massimo Bitonci.

Amidei (FdI): “il Governo Meloni regolamenta l’economia dello spazio”

”Con questo provvedimento, il Governo Meloni intende regolamentare l’economia dello spazio, cogliendone le opportunità di sviluppo e di crescita dell’intelligenza dell’uomo. Lo spazio era diventato qualcosa da regolamentare sin dal 1967 con una specifica risoluzione dell’ONU con la quale si permetteva a tutti gli Stati di addentrarsi nelle esplorazioni senza poter in questo campo esercitare la sovranità nazionale. Un provvedimento, quello che esaminiamo oggi in Senato, mirato dunque a toccare argomenti concreti della nostra economia per cui si fa veramente fatica a comprendere le ragioni di critica esternate dall’opposizione. Un disegno di legge completo, organico, che finalmente regolamenta un settore nell’interesse dell’Italia e degli italiani’‘. Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia Bartolomeo Amidei, componente della Commissione Industria a Palazzo Madama.

De Carlo (FdI): “regolamentare il settore fondamentale per le nostre imprese”

“Non avevamo una legge sullo spazio e se oggi ce l’abbiamo è grazie al Governo Meloni. L’industria dello spazio conta nel mondo un mercato da 424 miliardi. Un settore in cui l’Italia gioca un ruolo straordinariamente importante: siamo, infatti, terzi in Ue e quinti al mondo per rilevanza. Le Pmi non si lamentano di questo provvedimento, perché dove c’è anarchia non c’è libertà”, ha detto in Aula il senatore di Fratelli d’Italia, Presidente della Commissione Industria in Senato, Luca De Carlo.

“Non legiferare su un tema come questo non dà sostegno alle nostre imprese. Non a caso lo spazio è diventato un settore in cui il privato gioca un ruolo importante e che genera risorse importanti. Spetta a noi garantire la certezza del diritto. In questa legge sono previsti fondi da destinare ai privati, in modo che abbiano un supporto concreto, e nasce per questo un Piano nazionale sull’economia dello spazio. Le opposizioni se ne facciano una ragione: da loro solo chiacchiere, mentre il nostro esecutivo lavora concretamente per il bene degli italiani e delle nostre aziende”, ha concluso.