Decine di incendi in Sardegna e Sicilia, brucia ancora il rogo a Raiano (L’Aquila) | FOTO

Altra giornata di incendi oggi in Sardegna e Sicilia, mentre continua a bruciare l’incendio a Raiano, in Abruzzo. Per quanto riguarda la Sardegna, sono 17 gli incendi occorsi oggi sul territorio regionale, due dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il primo vasto rogo è divampato in agro di Goni, località Pramuttedu, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di San Nicolò Gerrei, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. Sul posto sono intervenuti anche le squadre dell’Agenzia Forestas di Villasalto e di Escalaplano e la squadra di volontari di sant’Andrea Frius. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 7000 metri quadri di Sughereta.

Secondo incendio in agro a Talana, località R. su campu ‘e sa gente: lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Tortolì, coadiuvato dal personale del GAUF del CFVA di Lanusei, dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di San Cosimo e dal personale della Stazione del Corpo forestale di Baunei. Sul posto erano presenti anche le squadre dell’Agenzia Forestas di Baunei e di Talana. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 7000 metri quadri di macchia mediterranea.

Infine rogo a Mores, località Benadilesi, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Ozieri, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Anela e del Superpuma decollato dalla base di Alà dei sardi. Intanto sono proseguite durante tutta la mattina e il primo pomeriggio le operazioni di spegnimento e bonifica del perimetro dell’incendio avvenuto ieri nei comuni di Sassari-Alghero, in cui hanno operato le squadre a terra con mezzi manuali e i mezzi aerei regionali e nazionali.

Diversi incendi in Sicilia

Sono 12 gli incendi in Sicilia che oggi hanno visto impegnati i Forestali, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile regionale: quattro sono divampati ad Agrigento, tre a Catania, tre a Enna, uno a Palermo, uno a Trapani.

Ancora fiamme a Raiano, in azione due elicotteri e due Canadair

Un elicottero Erickson, due Canadair e un elicottero messo a disposizione dalla flotta regionale stanno operando sul territorio comunale di Raiano (L’Aquila) per domare un incendio di vaste dimensioni che interessa contrada De Contra da sabato 28 giugno. Le fiamme avevano avuto origine in un terreno dove un agricoltore stava bruciando potature di ulivo. Nel primo pomeriggio di oggi, il vento ha riacceso la brace nel sottobosco, alimentando un rogo che ha prodotto una colonna di fumo visibile nell’intera vallata peligna. Solo oggi sono stati 150 gli sganci effettuati dai velivoli, 350 se si considera il lavoro portato avanti da sabato.

Otto squadre di Protezione Civile e tre di Vigili del Fuoco, coordinate dal Dos (direttore operazioni di spegnimento) stanno operando da terra per bonificare alcune aree, anche se le operazioni restano complicate. Secondo la Protezione Civile sono 177 gli ettari coltivati andati in fumo su un totale di oltre 250 interessati dal rogo.

“Siamo andati all’Eremo di San Venanzio a togliere qualche immagine sacra. C’è un serio pericolo e siamo di nuovo in piena allerta”, ha commentato il sindaco di Raiano, Marco Moca. Le fiamme avanzano, alimentate dal vento, verso Molina Aterno (L’Aquila).