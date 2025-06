Decine di incendi tra Sardegna e Sicilia: mezzi aerei in azione

MeteoWeb

Decine di incendi si sono sviluppati oggi in Sicilia e Sardegna, favoriti anche dalle temperature elevate. Sono 25 gli incendi segnalati oggi in Sardegna dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, quattro dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il primo rogo ha interessato l’agro del Comune di Valledoria, in località M. di Campo, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Castelsardo, coadiuvato dal personale della Stazione del Cfva di Trinità d’Agultu e dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del Cfva di Anela. Sono intervenute due squadre di Forestas, una di Valledoria e una di Castelsardo e i Vigili del Fuoco di Tempio. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo sono terminate alle ore 15:33.

Il secondo incendio si è verificato nell’agro del Comune di Domusnovas, in località S’Argio De Carta e in questo caso lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione di Iglesias, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del Cfva di Pula e di Villasalto. Le fiamme hanno minacciato case e aziende agricole. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Iglesias, due squadre di volontari di Iglesias, una squadra di volontari di Domusnovas, una squadra di volontari di Villamassargia, due squadre di volontari di Siliqua, una squadra di volontari di Narcao, una squadra di volontari di Villamassargia, i Carabinieri di Iglesias. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo sono terminate alle ore 16:31.

Il terzo rogo è avvenuto nell’agro del Comune di Jerzu, in località Masoni Aregu, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione locale del Corpo forestale, coadiuvato dal personale della Stazione del Cfva di Osini e dal Gauf Lanusei, e dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del Cfva di Anela. Sta intervenendo anche il personale a bordo dell’elicottero di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Il quarto incendio è stato individuato nell’agro del Comune di Serramanna. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Villacidro, coadiuvato dal personale della Stazione del Cfva di Sanluri e dal Gauf di Cagliari, oltre al personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del Cfva di Villasalto e dal personale della base di Pula. Sono intervenute due squadre di Forestas: una di Monastir, l’altra di Gonnosfanadiga, due squadre di volontari provenienti da Serramanna e Monastir, due pattuglie di Barracelli (una di Serramanna e l’altra di Villasor) e una squadra di Vigili del Fuoco di Sanluri. Le operazioni di spegnimento sono terminate alle 18:37.

14 incendi in Sicilia

Sono stati 14 gli incendi che oggi hanno visto impegnati in Sicilia forestali, Vigili del Fuoco e Protezione Civile: 5 ad Agrigento, 5 a Catania, uno a Palermo, Enna, Ragusa e Caltanissetta. Nell’Agrigentino a Sambuca di Sicilia in contrada Porcaria, a Siculiana in contrada San Giorgio, a Cattolica Eraclea contrada Montesorce, Palma di Montechiaro contrada Cugna, Porto Empedocle contrada Pero. Nel Nisseno a Niscemi contrada Arcia. Nel Catanese a Santa Maria di Licodia, a Belpasso contrada San Vito, a Biancavilla, a Caltagirone contrada Piano Evoli, a Grammichele contrada I Margi. Nell’Ennese a Centuripe, contrada San Barbaro. Nel Palermitano a Mezzojuso, contrada Candreo. Nel Ragusano a Vittoria, contrada San Giovanni Di Sotto.

Lazio, vasto incendio di sterpaglie nella zona di Maccarese

Un incendio ha colpito una vasta area, per alcuni ettari, di vegetazione, sterpaglie, rotoballe ed alberi nella zona di Maccarese (frazione di Fiumicino), tra via della Muratella, via Lingua d’Oca e via Corona Boreale. Il fumo è visibile anche da lontano. Sul posto, dalle 16.30 circa, stanno intervenendo diverse squadre dei Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile “Misericordia” di Fiumicino e dell’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo. È il terzo incendio che, in pochi giorni, colpisce il vasto territorio di Fiumicino dopo i due nella zona di Isola Sacra.