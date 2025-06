Il Delfinato, l’affascinante regione storica della Francia: una storia incredibile e un meteo paradisiaco

MeteoWeb

In questi giorni in Francia si corre il Giro del Delfinato, una gara ciclistica di una settimana che ha assunto una crescente importanza negli ultimi decenni nel panorama sportivo internazionale. Mai come quest’anno, ospita tutti i più grandi big del ciclismo internazionale: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel. Storicamente, alcuni ciclisti correvano questa gara per allenarsi per il Tour de France, ma negli ultimi anni è diventata qualcosa di più importante. Tant’è che scrivendo Delfinato su google, si possono trovare maggiori informazioni sulla corsa ciclistica che su questa Regione!

In quest’articolo andiamo a scoprire che cos’è il Delfinato, dove si trova e perchè si chiama così.

Cos’è il Delfinato e dove si trova

Il Delfinato (in francese Dauphiné) è una regione storica della Francia situata nella parte sud-orientale del paese, oggi compresa in gran parte nei dipartimenti dell’Isère, delle Hautes-Alpes e della Drôme, all’interno della regione amministrativa dell’Alvernia-Rodano-Alpi (Auvergne-Rhône-Alpes). E’ difficile trovare riferimenti simili in Italia. Le Regioni storiche del nostro Paese, infatti, sono tutte molto più piccole e comprese in un’unica Regione odierna: ad esempio abbiamo il Monferrato, le Langhe, la Franciacorta, la Brianza, l’Emilia, la Romagna, la Marsica, il Sannio, l’Irpinia, la Sabina, la Lucania, la Lunigiana, la Lomellina. Forse l’unica regione storica d’Italia paragonabile, perchè oggi interessa più Regioni, è il Montefeltro.

Pur non essendo più un’entità amministrativa autonoma, il Delfinato continua a rivestire una notevole importanza geografica, storica e climatologica, soprattutto per la sua posizione strategica tra pianura e montagna.

Geografia del Delfinato

Il Delfinato si estende dal margine occidentale della catena alpina fino alle prime colline prealpine e alla valle del Rodano. Il suo territorio è estremamente variegato e include:

Le Alpi del Delfinato (parte delle Alpi Francesi), che comprendono importanti massicci come quello degli Écrins , con vette che superano i 4.000 metri (la Barre des Écrins , 4.102 m).

(parte delle Alpi Francesi), che comprendono importanti massicci come quello degli , con vette che superano i 4.000 metri (la , 4.102 m). L’ alta valle della Durance , zona montana e aspra, che presenta un forte gradiente altitudinale e condizioni orografiche complesse.

, zona montana e aspra, che presenta un forte gradiente altitudinale e condizioni orografiche complesse. Le prealpi del Vercors e del Dévoluy , che costituiscono un corridoio di transizione tra l’ambiente alpino severo e il clima più temperato delle aree pedemontane.

, che costituiscono un corridoio di transizione tra l’ambiente alpino severo e il clima più temperato delle aree pedemontane. La valle dell’Isère e la conca di Grenoble, aree pianeggianti e urbanizzate circondate da rilievi montuosi.

Questa configurazione conferisce al Delfinato una notevole diversità geomorfologica, che si riflette anche nella varietà degli ecosistemi e nei microclimi locali.

Clima e meteo del Delfinato

Il clima del Delfinato è influenzato da tre principali fattori: l’altitudine, la latitudine e l’esposizione orografica. Si possono distinguere quattro zone climatiche principali:

Clima alpino (Alta montagna): presente nelle zone più elevate del massiccio degli Écrins e del Parco nazionale omonimo. Qui gli inverni sono lunghi, freddi e nevosi, mentre le estati sono brevi e fresche. Le precipitazioni, sotto forma di neve, possono essere abbondanti, soprattutto tra novembre e aprile.

(Alta montagna): presente nelle zone più elevate del massiccio degli Écrins e del Parco nazionale omonimo. Qui gli inverni sono lunghi, freddi e nevosi, mentre le estati sono brevi e fresche. Le precipitazioni, sotto forma di neve, possono essere abbondanti, soprattutto tra novembre e aprile. Clima montano intermedio : si riscontra nelle zone tra i 1.000 e i 2.000 metri di quota, come il Vercors. Le precipitazioni sono frequenti e ben distribuite nell’anno, con forti contrasti termici stagionali. Fenomeni di inversione termica sono comuni durante i mesi invernali, soprattutto nelle valli chiuse.

: si riscontra nelle zone tra i 1.000 e i 2.000 metri di quota, come il Vercors. Le precipitazioni sono frequenti e ben distribuite nell’anno, con forti contrasti termici stagionali. Fenomeni di sono comuni durante i mesi invernali, soprattutto nelle valli chiuse. Clima subalpino continentale : interessa la valle dell’Isère e la conca di Grenoble. Qui il clima è caratterizzato da inverni freddi e nebbiosi, con estati calde e temporalesche. L’orografia montuosa favorisce la formazione di nebbie e inversioni termiche persistenti durante l’inverno.

: interessa la valle dell’Isère e la conca di Grenoble. Qui il clima è caratterizzato da inverni freddi e nebbiosi, con estati calde e temporalesche. L’orografia montuosa favorisce la durante l’inverno. Clima submediterraneo: nelle aree meridionali, come la Drôme e l’alta valle del Rodano, il clima assume caratteristiche più miti, con estati calde e secche e inverni relativamente dolci. Le precipitazioni, meno abbondanti che a nord, si concentrano in primavera e autunno.

I fenomeni meteo tipici del Delfinato

Il Delfinato è soggetto a una serie di fenomeni meteorologici tipici delle aree montane e di transizione climatica:

Effetto foehn : frequente soprattutto nei versanti sottovento rispetto alle perturbazioni atlantiche, provoca riscaldamento e disseccamento dell’aria.

: frequente soprattutto nei versanti sottovento rispetto alle perturbazioni atlantiche, provoca riscaldamento e disseccamento dell’aria. Temporali estivi orografici : intensi e localizzati, sono tipici delle ore pomeridiane nei mesi di luglio e agosto.

: intensi e localizzati, sono tipici delle ore pomeridiane nei mesi di luglio e agosto. Nevicate abbondanti : in inverno, soprattutto oltre i 1.500 metri di quota, con accumuli che possono superare i 4-5 metri annui nei settori più esposti.

: in inverno, soprattutto oltre i 1.500 metri di quota, con accumuli che possono superare i 4-5 metri annui nei settori più esposti. Venti di tramontana e maestrale: possono investire la regione da nord e nord-ovest, apportando aria fredda e secca, soprattutto nella Drôme.

Le città più importanti del Delfinato sono Grenoble, Gap, Valence, Briançon, Romans-sur-Isère e Die.