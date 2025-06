Delusione Aurora Boreale in Italia: la tempesta geomagnetica c’è stata, ma è mancato lo spettacolo. Ecco perché

MeteoWeb

L’attesa era alta, ma la notte tra il 1° e il 2 giugno 2025 ha lasciato a bocca asciutta gli appassionati di cieli notturni in Italia. Nonostante una tempesta geomagnetica di livello G4 – una delle più intense degli ultimi anni – le aurore boreali non si sono manifestate nel nostro Paese. Ma cos’è andato storto? E soprattutto: è stato davvero un evento mancato, oppure siamo stati semplicemente sfortunati?

Una tempesta solare intensa, ma con variabili poco favorevoli

I dati parlano chiaro: la Terra è stata colpita da una potente espulsione di massa coronale (CME), come previsto da diversi modelli di previsione di meteo spaziale. L’impatto è avvenuto addirittura con alcune ore di anticipo rispetto alle stime, accompagnato da un vento solare che ha sfiorato i 1.000 km/h – uno dei valori più elevati registrati negli ultimi 25 anni.

Il campo magnetico interplanetario (IMF) ha raggiunto picchi superiori ai 25 nT, un valore significativo ma comunque inferiore rispetto ad altri eventi recenti, come quelli dell’ottobre 2024 (oltre 40 nT) e del maggio 2024 (circa 50 nT). In ogni caso, l’intensità dell’evento è stata sufficiente a raggiungere il livello G4 sulla scala NOAA, che va da G1 (debole) a G5 (estremo).

Perché l’aurora boreale non si è vista in Italia?

Nonostante le premesse promettenti, l’aurora boreale non è apparsa nei cieli italiani. Le cause principali sono due, entrambe legate a fattori temporali e fisici:

si è verificata nella mattinata del 2 giugno, durante le ore diurne in Italia. In questo periodo dell’anno, tra l’altro, il nostro Paese gode di appena 4-5 ore di buio completo, limitando ulteriormente le finestre utili per osservazioni notturne. Ma il fattore decisivo è stato il Bz, cioè l’orientazione del campo magnetico del vento solare. Durante quasi tutta la fase della tempesta, il Bz è rimasto costantemente positivo, condizione sfavorevole alla formazione di aurore visibili a bassa latitudine.

Per generare aurore boreali a latitudini come quella italiana, è necessario che il Bz sia fortemente negativo. Solo in questo modo il campo magnetico del Sole può connettersi con quello terrestre, consentendo l’ingresso di particelle cariche (elettroni e protoni) nell’atmosfera, con conseguente emissione luminosa verso i poli.

Negli Stati Uniti è andata meglio: aurore visibili fino a 33° di latitudine

Se in Europa centrale e meridionale la delusione è stata generale, negli Stati Uniti alcuni osservatori hanno potuto ammirare lo spettacolo. Le aurore boreali sono state documentate fino alla latitudine di 33°-35° N, ovvero poco a nord del Texas e dell’Arizona. Questo è stato possibile grazie al fuso orario favorevole (in Nord America era notte durante il picco della tempesta) e a momentanee variazioni locali del Bz.

Perché il Bz non si può prevedere

Una delle più grandi sfide del meteo spaziale è proprio questa: l’impossibilità di prevedere con precisione l’orientazione del Bz prima che venga misurato dai satelliti in orbita vicino alla Terra, come quelli della missione DSCOVR o ACE. Questo introduce una componente di incertezza inevitabile, anche quando i parametri generali dell’espulsione solare sono estremamente favorevoli.

Conclusioni: non un fallimento, ma un’opportunità educativa

Chi sperava di immortalare il cielo colorato sopra l’Italia ha provato comprensibilmente una certa delusione. Ma è importante sottolineare che non si è trattato di un errore di previsione, bensì di una normale incertezza legata alla natura stessa del meteo spaziale. In ogni caso, l’evento ha fornito una preziosa occasione per sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’osservazione solare, sull’impatto che il Sole ha sul nostro pianeta e sulle difficoltà tecniche legate alla previsione di fenomeni così complessi.

L’aurora boreale tornerà a farsi vedere anche a basse latitudini – forse presto, forse no – ma quando accadrà, saremo pronti ad alzare gli occhi al cielo.