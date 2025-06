Dermatite bovina contagiosa: cause, trasmissione e ruolo degli insetti nella diffusione

MeteoWeb

La dermatite nodulare contagiosa, o dermatite bovina, per la quale si registrano focolai in Sardegna e in Lombardia, è una malattia virale dei bovini. Non colpisce l’uomo ed è trasmessa, spiega l’Efsa (l’autorità europea per la sicurezza alimentare) da insetti ematofagi, come alcune specie di mosche e zanzare, o dalle zecche. Causa febbre, noduli sulla pelle e può anche portare alla morte, soprattutto in animali che non siano stati esposti al virus in precedenza. Tra le misure per controllare la malattia ci sono le vaccinazioni e l’abbattimento dei capi infetti. La dermatite nodulare contagiosa può comportare notevoli perdite economiche, dal calo della produzione di latte fino alla morte degli animali.

La malattia è presente in molti Paesi africani. Nel 2012 si è diffusa dal Medio Oriente all’Europa sud-orientale, interessando alcuni Stati membri (Grecia e Bulgaria) e parecchi altri Paesi dei Balcani. Da allora un programma di vaccinazione ha arrestato l’epidemia nell’Europa sud-orientale. Gli allevamenti colpiti in Sardegna sono due. In Lombardia un caso è stato segnalato nel mantovano, in un allevamento che aveva ricevuto un capo dalle aziende sarde colpite.

Dopo la conferma del contagio a opera del Laboratorio Nazionale di Riferimento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, le autorità sanitarie locali hanno sequestrato gli allevamenti colpiti, rintracciato tutti i movimenti degli animali e istituito una zona di restrizione, che comprende una zona di protezione di 20 km e una di sorveglianza di 50 km attorno al focolaio. L’Unità di Crisi del Ministero ha inoltre disposto lo stop a tutte le movimentazioni di bovini, latte crudo, ovociti, embrioni e pelli in uscita dalla Sardegna. Restrizioni che si applicano anche agli ovicaprini allevati insieme a bovini. A scoprire come la malattia sia arrivata in Italia sarà un’indagine epidemiologica.