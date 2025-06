Sviluppato un dispositivo che trasforma il vapore in acqua potabile senza una fonte di energia

MeteoWeb

Un rivoluzionario dispositivo è in grado di catturare in modo efficiente il vapore acqueo e trasformarlo in acqua potabile. Il nuovo dispositivo è un pannello verticale nero, delle dimensioni di una finestra, realizzato in un materiale idrogel che assorbe l’acqua, racchiuso in una camera di vetro rivestita da uno strato di raffreddamento. Il sistema funziona completamente da solo, senza una fonte di energia, a differenza di altri progetti che richiedono batterie, pannelli solari o elettricità dalla rete. È stato sviluppato da un team di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (Mit), che ha pubblicato i propri risultati sulla rivista Nature Water.

Il team ha utilizzato il dispositivo per oltre una settimana nella Death Valley, in California, la regione più arida del Nord America. Anche in condizioni di bassissima umidità, il dispositivo ha estratto acqua potabile dall’aria a una velocità fino a 160 millilitri (circa due terzi di tazza) al giorno.

Il team stima che più pannelli verticali, installati in una piccola matrice, potrebbero fornire passivamente acqua potabile a un’abitazione, anche in ambienti desertici. Inoltre, la produzione idrica del sistema dovrebbe aumentare con l’umidità, fornendo acqua potabile in climi temperati e tropicali.

“Abbiamo costruito un dispositivo su scala di un metro che speriamo di implementare in regioni con risorse limitate, dove persino una cella solare non è facilmente accessibile”, afferma Xuanhe Zhao, professore di Ingegneria Meccanica e Ingegneria Civile e Ambientale presso il Mit. “Si tratta di un test di fattibilità per l’espansione su larga scala di questa tecnologia di raccolta dell’acqua. Ora è possibile costruirlo su scala ancora più grande, o integrarlo in pannelli paralleli, per fornire acqua potabile alle persone e ottenere un impatto concreto”.