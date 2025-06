Dissesto idrogeologico, Commissione d’inchiesta a Ischia: “divisione delle competenze non aiuta”

MeteoWeb

“Ischia ha pagato in questi anni il prezzo della frammentazione amministrativa. Adesso urge una semplificazione perché la divisione di competenze tra i Comuni dell’isola non aiuta. Il rischio sismico e idrogeologico deve essere affrontato con una visione e un approccio complessivi. La nostra Commissione deve ottimizzare il lavoro, considerando che il 94% del territorio italiano è a rischio. Serve un monitoraggio costante anche attraverso l’intelligenza artificiale utilizzando i dati degli archivi sia pubblici che privati“. Lo ha detto Pino Bicchielli, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, a margine della prima giornata della missione istituzionale a Ischia e nei Campi Flegrei, iniziata con la visita agli uffici della struttura commissariale per la ricostruzione, proseguita con le audizioni di Giovanni Legnini, Commissario straordinario e Giuseppe Ferrandino, sindaco di Casamicciola, e conclusa con un sopralluogo all’area colpita dalla frana a novembre 2022.

“Domani sarà una giornata importante per capire cosa si sta facendo per prevenire i rischi del bradisismo nei Campi Flegrei e cosa funziona o meno – ha aggiunto l’esponente di Noi Moderati -. I cittadini non devono essere criminalizzati, noi lavoriamo a difesa della popolazione. Dobbiamo operare sulla prevenzione e sulle leggi, ascoltando le esigenze dei territori. La conoscenza e la consapevolezza del rischio sono fondamentali, la Commissione intende dare un’attenzione vera alla politica ambientale, mettendo al centro la tutela delle comunità e la cultura della delocalizzazione, non solo degli immobili a rischio“, ha concluso Bicchielli, a capo della delegazione parlamentare composta da Beatriz Colombo, Antonino Iaria, Gianpiero Zinzi, Erica Mazzetti, Manfred Schullian, Nadia Romeo e Francesco Emilio Borrelli.