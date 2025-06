Domani il lancio di Ax-4: nuova era del volo spaziale per India, Polonia e Ungheria

MeteoWeb

Con la missione Ax-4, prende il via una nuova e storica fase dell’esplorazione spaziale internazionale. Per la prima volta dopo oltre 40 anni, India, Polonia e Ungheria tornano ufficialmente a volare nello Spazio con astronauti sponsorizzati dai rispettivi governi. Questa missione rappresenta la 2ª nella storia per ciascuna di queste nazioni, ma è anche la prima volta che queste partecipano attivamente a una spedizione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

SpaceX ha programmato il liftoff per domani, martedì 10 giugno, con un Falcon 9 dal Launch Complex 39A (LC-39A) del Kennedy Space Center della NASA in Florida. Il lancio è previsto per le 14:22 ora italiana.

Il volo, organizzato da Axiom Space in collaborazione con SpaceX, sottolinea il crescente ruolo delle iniziative private nel democratizzare l’accesso all’orbita terrestre bassa. In questo contesto, Axiom si propone di ridefinire il percorso verso lo Spazio per le nazioni emergenti nel settore astronautico.

Oltre 60 esperimenti scientifici

Il razzo Falcon 9 impiegato per la missione vedrà il suo primo stadio atterrare su Landing Zone 1 a Cape Canaveral, mentre la capsula Dragon volerà per la prima volta. Il decollo sarà trasmesso in diretta circa 2 ore prima del lancio, visibile su piattaforme come X (@SpaceX) e sull’app X TV.

Durante il soggiorno sulla ISS, gli astronauti Ax-4 condurranno oltre 60 esperimenti scientifici nei settori della biologia, osservazione terrestre, scienza dei materiali e fisiologia umana. Questi studi non solo arricchiranno la ricerca spaziale, ma potranno avere applicazioni anche sulla Terra.

I protagonisti della missione

Shubhanshu Shukla (India) : pilota dell’Aeronautica Indiana e membro selezionato per la missione Gaganyaan, è una figura chiave nell’espansione del programma spaziale indiano;

: pilota dell’Aeronautica Indiana e membro selezionato per la missione Gaganyaan, è una figura chiave nell’espansione del programma spaziale indiano; Sławosz Uznański-Wiśniewski (Polonia) : ingegnere e scienziato, fa parte della Classe di Riserva Astronauti ESA del 2022. La sua selezione tra oltre 22mila candidati testimonia l’eccellenza scientifica della nuova generazione europea;

: ingegnere e scienziato, fa parte della Classe di Riserva Astronauti ESA del 2022. La sua selezione tra oltre 22mila candidati testimonia l’eccellenza scientifica della nuova generazione europea; Tibor Kapu (Ungheria): nato nel 1991 a Nyíregyháza, è ingegnere meccanico e oggi mission specialist. Il suo percorso rappresenta il simbolo di una generazione che guarda alle stelle partendo dall’aula universitaria.

A guidare la preparazione della missione è stata Peggy Whitson, Ph.D., astronauta americana detentrice del record di permanenza nello Spazio (675 giorni). Già comandante della missione Ax-2, è oggi una figura di riferimento per le missioni spaziali private.

Un futuro più inclusivo nello spazio

Ax-4 è molto più di un volo spaziale: è la dimostrazione che la cooperazione tra settori pubblici e privati può ampliare la partecipazione internazionale all’esplorazione spaziale. Per India, Polonia e Ungheria, questa missione rappresenta non solo un ritorno, ma anche un nuovo inizio.