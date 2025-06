Droni e innovazione: il convegno ENEA Brasimone tra tecnologia, sicurezza e sostenibilità

MeteoWeb

Droni e software all’avanguardia per monitorare, velocizzare e rendere più sicuro, innovativo ed efficiente il settore pubblico. È il tema al centro del convegno “Droni, ricerca avanzata e imprese: l’innovazione al servizio della Pubblica Amministrazione”, in programma il prossimo 16 settembre presso il Centro Ricerche ENEA Brasimone (BO), sull’Appennino tosco-emiliano. L’evento, trasmesso anche in diretta streaming, è promosso dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con ENEA, Assorpas e BolognaFiere Water&Energy-BFWE, con l’obiettivo di avviare un dialogo costruttivo tra l’offerta delle aziende e la domanda di soluzioni da parte della Pubblica Amministrazione. Tema centrale è il contributo che queste nuove tecnologie possono garantire in termini di sicurezza e monitoraggio ambientale, anche durante operazioni complesse e rischiose, rendendole, rapide, economiche e meno pericolose.

L’evento di Brasimone sarà, inoltre, l’occasione per fare il punto sulle principali tematiche del settore, dalla normativa alle innovazioni tecnologiche, per, poi, approfondirle in occasione di Dronitaly 2026, la fiera internazionale dedicata all’impiego di droni professionali per uso civile, in programma dall’11 al 13 marzo 2026 al Centro Congressi EX GAM di BolognaFiere. La crescente attenzione per queste tecnologie, un territorio fragile, sempre più spesso esposto a eventi calamitosi, e la presenza di un tessuto imprenditoriale altamente specializzato, hanno portato la Regione Emilia-Romagna ad invitare gli organizzatori di Dronitaly a progettare un evento speciale, per promuovere le potenzialità e le applicazioni del settore, attraverso momenti di confronto, ma anche dimostrazioni pratiche sul campo.

Le dichiarazioni

“Si tratta di un evento preparatorio, uno “Special Event”, inserito nel programma delle iniziative di avvicinamento alla undicesima edizione di Dronitaly”, commenta Paolo Angelini, Amministratore Delegato di BFWE, che aggiunge: “siamo molto orgogliosi della fiducia che ci ha dato la Regione Emilia-Romagna nel trattare un argomento tanto importante. I droni sono sempre più utilizzati nella PA e hanno moltissime applicazioni. Per questo abbiamo deciso di dedicare al tema un evento ad hoc per poi tornare a confrontarci anche in occasione di Dronitaly 2026”.

La scelta del Centro Ricerche ENEA Brasimone, si inserisce nel quadro di una iniziativa orientata alla ricerca e all’innovazione, elementi centrali del settore droni.

“Nel Centro di Ricerche ENEA di Brasimone ha sede l’Accademia di volo EXADRONE, prima istituzione pubblica accreditata da ENAC e tra le più grandi in Italia per l’addestramento in scenari critici per il monitoraggio ambientale, la protezione civile, la sicurezza, le ispezioni e il controllo delle infrastrutture”, sottolinea Mariano Tarantino, responsabile della Divisione ENEA Sistemi Nucleari per l’ Energia e account manager di EXADRONE. “Il nostro obiettivo, in sinergia con la Regione Emilia-Romagna, è rafforzare le competenze del settore pubblico, offrendo soluzioni operative ad alto contenuto tecnologico rispondenti alle esigenze reali del territorio”.

Un ambiente naturale suggestivo, una sala convegno attrezzata e due spazi aerei omologati da ENAC per voli in VLOS (con drone a vista) e BVLOS (con drone oltre la vista del pilota), permetteranno ai partecipanti di vedere in azione i mezzi e approfondire in aula gli aspetti tecnici e normativi. Un selezionato gruppo di imprese che producono droni e software all’avanguardia presenteranno innovazioni, progetti e prodotti appositamente realizzati per l’impiego nel settore pubblico.

Di rilievo, inoltre, il ruolo di Assorpas, Associazione italiana che aggrega le imprese operanti nel settore dei piccoli velivoli a pilotaggio remoto, partner principale di Dronitaly. “Assorpas si configura da sempre interlocutore unico tra gli operatori, le attività del settore e gli enti nazionali e internazionali del settore aereo; inoltre si pone anche come collettore tra la domanda e l’offerta riunendo ad un unico tavolo le imprese e la PA”, dice il Presidente Nicola Nizzoli.

Oltre alle imprese del settore, altri destinatari dell’evento sono, ad esempio, altre Regioni, come la Toscana, Comuni, Aziende Sanitarie, ARPAE, Protezione Civile, Consorzi di Bonifica, AIPO, Aeroporti, Enti Parco, Carabinieri Forestali, Vigili del Fuoco, Consorzi Fitosanitari e Università.