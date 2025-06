ECCA 2025 a Rimini, l’adattamento climatico al centro dell’Europa: il bilancio definitivo

MeteoWeb

Si è appena conclusa l’ECCA2025, ospitata dal CMCC a Rimini, segnando un momento cruciale nel dibattito europeo e globale sull’adattamento climatico. Con oltre 600 partecipanti, tra cui rappresentanti di alto livello di diversi settori e paesi, la conferenza ha puntato i riflettori sulle esigenze urgenti e sulle soluzioni innovative che stanno plasmando il futuro della resilienza climatica. “L’adattamento ai cambiamenti climatici non è una sfida lontana: è una necessità immediata che deve essere affrontata con urgenza e con una pianificazione strategica”: si legge in una nota. Come ha affermato il Presidente del CMCC, Antonio Navarra, “L’adattamento climatico non è una corsa sui 100 metri, è una maratona”. Le discussioni all’ECCA 2025 hanno chiarito che la strada da percorrere si basa sulla costruzione della fiducia nella scienza, sulla garanzia che la conoscenza sia affidabile e rilevante a livello locale e sul collegamento diretto di questa conoscenza con la società e le politiche.

Un tema centrale emerso è stato il ruolo essenziale del coinvolgimento della comunità. Secondo Navarra, “abbiamo bisogno di dati e informazioni scientifiche non solo affidabili, ma anche localizzati e pertinenti. E infine, dobbiamo andare oltre i dati: dobbiamo collegare i risultati scientifici alla società, alle politiche locali e al consenso pubblico”.

In questo modo, l’adattamento viene inquadrato come un processo che non può essere implementato dall’alto verso il basso; deve essere co-creato con le persone più colpite. “Coinvolgere le persone è essenziale per garantire che le misure di adattamento siano non solo implementate, ma anche mantenute nel tempo. Quando i cittadini sono coinvolti, contribuiscono a prendersi cura di queste misure e ne sostengono l’estensione su larga scala. Questo coinvolgimento crea fiducia perché significa che le azioni riflettono i reali bisogni della comunità”, afferma Paola Mercogliano, ricercatrice del CMCC .

Le sessioni e i casi di studio svolti durante l’ECCA 2025 hanno contribuito a evidenziare la necessità di approcci inclusivi e incentrati sulle persone, sia nel ripristino degli habitat costieri che nell’ampliamento della scienza cittadina, in quanto fondamentali per un adattamento di successo.

La collaborazione tra discipline e settori è emersa come un altro pilastro dell’adattamento. Dalla finanza e dalla politica alla pianificazione urbana, dalla salute alle arti, l’adattamento climatico è più efficace quando competenze e prospettive diverse si uniscono. “Un messaggio chiave del nostro panel è l’importanza della collaborazione tra progetti diversi. Questo approccio collettivo non solo ispira la replicazione tra le regioni, ma supporta anche l’obiettivo di resilienza climatica della Missione di Adattamento dell’UE”, osserva Elisa Furlan del CMCC. “Ciò che è emerso con forza è il concetto di intelligenza collettiva , in cui big data, modelli di intelligenza artificiale e monitoraggio ambientale si combinano con il coinvolgimento degli stakeholder e la conoscenza locale per plasmare una governance condivisa e una visione unificata per l’adattamento”.

In effetti, un approccio incentrato sulle persone non implica rinunciare all’innovazione e a soluzioni tecnologiche avanzate per affrontare alcune delle principali sfide poste dal cambiamento climatico. Dalle soluzioni basate sulla natura agli strumenti digitali , i progetti concreti presentati durante l’ECCA 2025 offrono esempi concreti di come la tecnologia, combinata con la conoscenza locale e la partecipazione della comunità, possa dare potere ai decisori e rendere l’adattamento fattibile e accessibile.

Come spiega Giovanni Coppini, riferendosi alla tecnologia del gemello digitale del CMCC per la resilienza costiera: “vogliamo sviluppare un sistema integrato, trasferibile, conveniente, personalizzato e potente, perché l’adattamento costiero è una sfida complessa e le soluzioni devono essere accessibili, soprattutto per il Sud del mondo. Non si tratta solo di tecnologia, ma di coinvolgere le comunità, costruire conoscenza e rendere la scienza utilizzabile per decisioni concrete”.

Un approccio che deve essere utilizzato in tutta la pianificazione della resilienza, sia in riferimento alle aree costiere sia nel modo in cui pianifichiamo le città del futuro, in modo che integrino la natura come elemento centrale.

“L’ECCA 2025 lo ha chiarito: l’adattamento climatico richiede urgenza, collaborazione e inclusività, per cui le soluzioni emergono dal basso, attraverso partnership, innovazione e un impegno condiviso per la resilienza. Nadia Pinardi , direttrice del Centro Collaborativo Decennale delle Nazioni Unite sulla Resilienza Costiera e membro del consiglio strategico del CMCC, ci ricorda che “il sentimento pubblico è tutto”, sottolineando la necessità di una scienza pratica, inclusiva e profondamente connessa alle realtà locali .

Il CMCC è orgoglioso di aver guidato questo evento fondamentale che, secondo Giulia Galluccio , Direttrice del Centro di Formazione Avanzata e Istruzione del CMCC, può continuare a essere “un catalizzatore per l’azione, il dialogo, l’ascolto profondo e l’ispirazione”, tracciando un percorso per l’adattamento climatico ambizioso e radicato nella comunità e dando il tono al prossimo capitolo che si svolgerà all’ECCA 2027 di Oslo”, conclude il comunicato.