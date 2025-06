Ecco come gli USA hanno bombardato i siti nucleari dell’Iran con i bombardieri strategici B-2 Spirit: 37 ore di volo dal Missouri | VIDEO

MeteoWeb

Un simbolo dell’invisibilità aerea e della potenza strategica americana, il B-2 Spirit è tornato sotto i riflettori dopo aver condotto un’operazione di attacco contro obiettivi strategici in Iran nella notte tra il 21 e il 22 giugno. Due bombardieri B-2 hanno volato per ben 37 ore consecutive dagli Stati Uniti, effettuando più rifornimenti in volo, prima di colpire con precisione chirurgica le infrastrutture militari iraniane.

Missione record: 37 ore in volo

La missione, condotta da due B-2 partiti dalla base Whiteman in Missouri, ha richiesto un’impeccabile coordinazione logistica. Gli aerei hanno effettuato numerosi rifornimenti in volo grazie a tanker KC-135 e KC-46, coprendo oltre 25.000 chilometri tra andata e ritorno. L’equipaggio di ciascun B-2, composto da due membri – un pilota e un comandante di missione – ha affrontato condizioni estreme di fatica e isolamento. All’interno della cabina pressurizzata trovano posto un letto singolo, un piccolo bagno e un forno a microonde, elementi essenziali per la sopravvivenza in voli di durata eccezionale.

Caratteristiche tecnologiche del B-2 Spirit

Il B-2 Spirit è uno dei velivoli militari più avanzati mai costruiti. È un bombardiere stealth a lungo raggio, sviluppato dalla Northrop Grumman e operativo dal 1997. Ecco le sue principali caratteristiche:

1. Stealth – Invisibilità ai radar

Il punto di forza del B-2 è la tecnologia stealth, che lo rende virtualmente invisibile ai radar nemici. La forma “a ala volante”, l’uso di materiali radar-assorbenti e l’accurata gestione del calore e delle emissioni radio ne riducono drasticamente la traccia radar e termica.

2. Autonomia strategica

Con un’autonomia di oltre 11.000 km senza rifornimento e praticamente illimitata con i rifornimenti in volo, il B-2 può raggiungere qualsiasi punto del globo. Può decollare dagli Stati Uniti continentali e colpire obiettivi ovunque, tornando alla base senza mai atterrare all’estero.

3. Capacità di carico

Il B-2 può trasportare fino a 18.000 kg di armamenti all’interno di due stive interne, tra cui:

Bombe a guida GPS (JDAM)

Missili a testata nucleare

Bombe bunker-buster (GBU-57 MOP)

Nella missione contro l’Iran, secondo fonti militari americane, sarebbero state impiegate bombe a guida di precisione per neutralizzare centri di comando e strutture sotterranee associate a programmi missilistici.

4. Equipaggio ridotto, efficienza massima

A differenza di altri bombardieri strategici (come il B-52, che richiede cinque membri di equipaggio), il B-2 vola con solo due persone, grazie a una gestione avanzata dei sistemi di bordo, dell’avionica e del controllo delle armi.

L’attacco contro l’Iran: obiettivi e implicazioni

L’operazione notturna è stata ordinata in risposta a un’escalation delle attività iraniane nel Golfo e al programma nucleare iraniano. Gli attacchi americani hanno colpito i siti di arricchimento nucleare di Fordow, Natanz ed Esfahan.

Un funzionario statunitense ha rivelato alla CNN che gli Stati Uniti avrebbero utilizzato 6 bombardieri B-2 per sganciare 12 di “bunker buster” sul sito nucleare di Fordow. Inoltre i sottomarini della Marina avrebbero lanciato 30 missili da crociera TLAM contro altri due siti, Natanz e Isfahan, e un B2 ha sganciato due missili bunker buster su Natanz.

Secondo fonti del Pentagono, la missione è stata “un successo totale”, con zero perdite e tutti gli obiettivi centrati. L’operazione ha dimostrato la capacità degli Stati Uniti di colpire in profondità con precisione chirurgica, senza l’uso di basi aeree regionali.

Donald Trump ha commentato: “Il nostro obiettivo era la distruzione delle capacità di arricchimento iraniano e fermare la minaccia nucleare.. Questa sera posso dire al mondo che gli strike sono stati uno spettacolare successo militare, i siti di arricchimento iraniani sono stati completamente obliterati. L’Iran il bullo del medio oriente deve ora fare la pace, se non lo faranno i prossimi attacchi saranno di gran lunga più forti e di certo più facili [rispetto ad attaccare i tre siti di arricchimento]“.

Il B-2 Spirit rappresenta ancora oggi l’apice della superiorità aerea strategica, a oltre 25 anni dalla sua introduzione. La missione contro l’Iran ne conferma la straordinaria efficacia operativa, flessibilità strategica e letalità silenziosa. In un mondo sempre più instabile, la sua presenza nei cieli rimane un potente strumento di dissuasione e risposta.