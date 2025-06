L’Ecuador chiede all’UNESCO il riconoscimento di Hermandad come riserva marina transfrontaliera

MeteoWeb

Il governo dell’Ecuador ha chiesto all’UNESCO di riconoscere l’area marina di Hermandad, nell’arcipelago delle Galápagos, come la prima Riserva della Biosfera Transfrontaliera nel Pacifico Est Tropicale. Lo ha annunciato la viceministra dell’Ambiente, Daniela Limongi, durante la Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani in corso in Francia. Situata tra l’arcipelago delle Galápagos e l’Isola del Cocco (Costa Rica), l’area di Hermandad si estende per 60.000 chilometri quadrati e si aggiunge ai 130.000 chilometri quadrati della Riserva Marina delle Galápagos. L’area protegge un importante corridoio migratorio per le specie marine, condiviso con Colombia, Panama e Costa Rica.

“Vogliamo che Hermandad diventi un modello di gestione sostenibile e inclusiva, dove la tutela degli ecosistemi marini sia legata al benessere delle comunità locali”, ha dichiarato Limongi. Il riconoscimento della riserva rientra nell’obiettivo del governo di attingere la protezione del 30% del territorio entro il 2030.